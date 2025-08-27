東京・国立代々木競技場 第一体育館で23日、TBS系バラエティ番組『ラヴィット!』の音楽イベント「ラヴィット! ロック2025」(LOVE IT! ROCK 2025)が開催。『ラヴィット!』女性メンバーと超ときめき宣伝部による一夜限りのアイドルグループ「超ときめきラヴィット！宣伝部」がパフォーマンスした。

今年で3回目となる「ラヴィット! ロック」は、“ラヴィット！ファミリー”が全力で作り上げる音楽祭。配信チケットも8月23日までに5万5000枚を売上げ、会場の約1.1万人と合わせて6万6000人が、熱いパフォーマンスを見届けた。

「超ときめきラヴィット！宣伝部」のステージではまず、ぼる塾、丸山桂里奈、若槻千夏、矢田亜希子、ギャル曽根、横田真悠、近藤千尋、田村真子アナ、南後杏子アナが、かわいらしいアイドル風衣装に身を包んで登場。「皆さんこんばんは! きみのハートにロックオン! 超ときめきラヴィット！宣伝部です」と挨拶した。

そして、「すきっ！～超ver」をキュートに披露し、その後、超ときめき宣伝部が登場し、「最上級にかわいいの!」をパフォーマンス。『ラヴィット!』女性メンバーも一緒に踊って盛り上げた。

会場は大盛り上がりとなり、『ラヴィット!』男性陣も「かわいい」「最高」「ときめいた」と大絶賛。近藤の夫・太田博久(ジャングルポケット)は「あの衣装買い取らせていただけるんですか!?」と尋ねて笑いを誘い、「ちぴぴ～!」と叫んだ。

SNSでも「超ときめきラヴィット！宣伝部、かわいいが渋滞してました」「超ときめきラヴィット宣伝部みんなかわいい！！ちなってぃとまゆゆ超かわいい～」「アイドル田村真子ちゃん可愛かった～！」「ときめきの田村さんめちゃかわいかった」「矢田亜希子さん綺麗で可愛すぎない？」などと絶賛の声が上がっていた。

