エルティーアールは9月5日より順次、アニメ「ハイキュー‼」の世界感に浸れるテーマカフェ「ハイキュー‼～勝利への道筋カフェ～」を、東京・大阪・宮城にて期間限定オープンする。

「ハイキュー‼～勝利への道筋カフェ～」は、“勝利への道筋を表現したカフェ”をコンセプトにしたテーマカフェ。

各校の特徴を表現したフードやデザート、ドリンクや、各チームのカラーをアイスやフルーツ、ソースで表現した限定パフェなど、工夫をこらしたフォトジェニックなメニューが登場。また、勝利に向かって頑張っている姿をイメージしたカフェオリジナル20体の描き起こしミニキャラを使用したグッズや特典なども用意されている。

開催場所および開催期間は、「東京/表参道」(BOX cafe&space表参道店)が9月5日～10月7日、「大阪/阿倍野」(BOX cafe&space天王寺MIO店)および「宮城/仙台」(BALLER:S イオンモール新利府店)では9月11日～10月10日となっている。

なお、8月27日より同カフェサイトにて事前予約がスタート。予約金は880円(お食事券550円、システム手数料330円)。

特典

カフェでドリンクメニューを注文すると、ドリンクと同じ高校の「オリジナル紙コースター(全6種)」が1枚もらえる特典が。また、カフェオリジナルグッズを2,200円以上購入すると、1会計につき1枚「オリジナルポストカード(全1種)」がプレゼントされる。

フードメニュー(一例)

烏野高校 渡り蟹のトマトクリームパスタ(1,590円)

渡り蟹の旨みが広がるトマトクリームソースを纏わせ、情熱のオレンジを表現している。“飛べ、烏野!”を合言葉に、勝利を掴め!

「ハイキュー‼～勝利への道筋カフェ～」烏野高校 渡り蟹のトマトクリームパスタ

梟谷学園高校 フライドチキン&チーズマカロニバーガー(1,590円)

エース木兎の豪快さをフライドチキンでイメージ。その木兎をにぎやかに支える仲間をマカロニチーズで表現した計算されたバランスのいいバーガー。

稲荷崎高校 2色のいなり寿司(1,490円)

“最強ツインズ”をイメージした、2色のいなり寿司。

「ハイキュー‼～勝利への道筋カフェ～」稲荷崎高校 2色のいなり寿司

青葉城西高校 ホワイトチーズモンブラン(1,490円)

繊細かつ完成度の高い青葉城西高校を表した一品。

「ハイキュー‼～勝利への道筋カフェ～」青葉城西高校 ホワイトチーズモンブラン

音駒高校 マシュマロベリーミルフィーユ(1,490円)

音駒高校の「つなぎ」と「粘り強さ」をイメージした一品。

「ハイキュー‼～勝利への道筋カフェ～」音駒高校 マシュマロベリーミルフィーユ

白鳥沢学園高校 ブルーベリーレアチーズケーキ(1,490円)

白鳥沢学園高校の堂々たる存在感と気高さを表現した、優雅な見た目のチーズケーキ。

「ハイキュー‼～勝利への道筋カフェ～」白鳥沢学園高校 ブルーベリーレアチーズケーキ

甘くて熱い!アフォガードサンデー(1,290円)

【烏野高校・青葉城西高校・白鳥沢学園高校】宮城県の3チームのパフェを仙台店限定にて販売。バレーボールに見立てた白玉に、各チームのカラーをアイスやフルーツ、ソースで表現している。

同様に、【烏野高校・音駒高校・梟谷学園高校】の3チームのパフェが東京店限定で、【烏野高校・稲荷崎高校】の2チームのパフェは大阪店限定で登場する。

オリジナルドリンク

各校をイメージしたオリジナルドリンク。各990円。左から、「烏野高校 オレンジドリンク」「青葉城西高校 ブルーホワイトウォーター」「音駒高校 クランベリードリンク」「白鳥沢学園高校 グレープソーダ」「梟谷学園高校 黒ゴマミルク」「稲荷崎高校 コーラ」の全6種。

オリジナルグッズ(一例)

缶バッジ(ランダム12種)(605円)



アクリルキーホルダーA(ランダム10種)(770円)

アクリルキーホルダーB(ランダム10種)(770円)



アクリルカラビナ(全6種)(990円)



マルチケース(烏野)(1,430円)



(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会