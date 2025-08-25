9月1日に生放送されるTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』(19:00～21:54)の第2弾出演アーティストが25日、発表された。

Snow Manは、最新曲「カリスマックス」を地上波初披露となるフルサイズライブで魅せる。今、SNSを中心に注目を集める、平成を代表するカルチャー“パラパラ”を取り入れたダンスが中毒性抜群の本楽曲。9人のクールなパフォーマンスに注目だ。

Mrs. GREEN APPLEはCMソングとしても話題の最新曲「夏の影」をフルサイズで披露。なにわ男子は、最新シングルからどちらもテレビ初披露となる「アシンメトリー」「Black Nightmare」を2曲メドレーで披露。異なる魅力が詰まった熱いパフォーマンスで魅せる。

ILLITは、Japan 1st Singleのタイトル曲「時よ止まれ」をフルサイズでテレビ初パフォーマンスする。さらに、大好評企画・“名曲ライブ！ライブ！from ワールド”では、YUNAHがあいみょんの「君はロックを聴かない」、MINJUが中島美嘉の「GLAMOROUS SKY」、WONHEEが松浦亜弥の「桃色片想い」をメドレーで披露。自身初の日本ファンコンサートで披露したことでも大きな話題となったパフォーマンスを届ける。

BE:FIRSTは、R&Bチューンで魅せる最新曲「Secret Garden」をフルサイズでテレビ初披露。ねぐせ。は汐れいらとともに、8月のSNS音楽チャートを席巻しTikTokで3億回再生を突破した次世代夏恋ソング「織姫とBABY feat. 汐れいら」をフルサイズテレビ初歌唱する。

FRUITS ZIPPERは先日発表した新曲「ピポパポ」の披露に加え、ライブ鉄板曲「ぴゅあいんざわーるど」の歌唱も決定。ハッピー＆ハイテンションなサウンドとパフォーマンスで魅せる。さらに、M!LKは最旬青春ソング「アオノオト」、アイナ・ジ・エンドは大人気アニメ「ダンダダン」のオープニング主題歌「革命道中 - On The Way」を披露する。

■出演アーティスト・楽曲一覧(※アーティスト名50音順)

アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」

ILLIT「時よ止まれ」

CUTIE STREET

SixTONES「Stargaze」

Snow Man「カリスマックス」

Travis Japan「Rush」

なにわ男子「アシンメトリー」「Black Nightmare」

ねぐせ。「織姫とBABY feat. 汐れいら」

BE:FIRST「Secret Garden」

FRUITS ZIPPER「ピポパポ」「ぴゅあいんざわーるど」

BOYNEXTDOOR「Count To Love」

Mrs. GREEN APPLE「夏の影」

M!LK「アオノオト」

緑黄色社会「つづく」

【名曲ライブ！ライブ！from ワールド】

YUNAH(ILLIT)「君はロックを聴かない」(あいみょん)

MINJU(ILLIT)「GLAMOROUS SKY」(中島美嘉)

WONHEE(ILLIT)「桃色片想い」(松浦亜弥)