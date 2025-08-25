バンダイは、『ラブライブ! シリーズ』より、「ドンジャラNEO ラブライブ!シリーズ」(4,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、8月25日16時に予約受付を開始する。2026年2月発売予定。

「ドンジャラNEO ラブライブ!シリーズ」は、「ラブライブ!シリーズ」のμ's、Aqours、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会、Liella!、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブなど、シリーズを跨いでスクールアイドルたちが大集合したコラボレーション商品。さらに、スクールアイドルミュージカルや最新作「イキヅライブ! LOVELIVE! BLUEBIRD」に登場するいきづらい部!のメンバーも収録している。

大人もこどもも家族みんなで遊べるファミリーゲームの超定番・ドンジャラシリーズの最新フォーマットである「ドンジャラNEO」を採用。フレームを外してコンパクトに収納できるため、いつでもどこでも簡単に持ち運ぶことのできる商品だ。2人から遊ぶことができ、使用シーンに合わせてフレームを分割して使用することも可能。

セット内容は、『ラブライブ!シリーズ』に登場する70人のメンバーのパイを収録。特殊パイとしてグループロゴや校章のパイも入っている。

30種類以上の役を収録しており、作品の世界に浸りながら、ドンジャラを楽しむことが可能。同じグループのメンバーを組み合わせる基本役から、ユニットや同じ学年を組み合わせた加点役まで、多種多様な役を作ることができる。

また、すべてのパイの絵柄が異なるため、コレクション要素が強いセット内容となっており、飾って楽しむことも。盤面のゲームシートはスタンダードなロゴデザインの面と、スクールアイドル達が集合したデザインでの両面仕様となっており、気分に応じて使い分けられる。

セット内容は、パイ84コ、パイケース4コ、プレイフレーム4コ、ゲームシート1枚(両面)、パイケースカバー4枚、ジャラコインシート2枚(10万ジャラコイン24枚、5万ジャラコイン24枚、1万ジャラコイン42枚)。

(C)2013 プロジェクトラブライブ!

(C)2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!!

(C)2022 プロジェクトラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

(C)2024 プロジェクトラブライブ!スーパースター!!

(C)プロジェクトラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

(C)プロジェクトラブライブ!スクールアイドルミュージカル

(C)プロジェクトイキヅライブ!

