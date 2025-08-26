レインズインターナショナルは8月25日、「牛角焼肉食堂 ビバシティ彦根店」を滋賀県彦根市にオープンした。

牛角焼肉食堂は、牛角がプロデュースするフードコート専門店。ビバシティ彦根店は国内67店舗目となる。

気軽にリーズナブルな価格で焼肉気分

気軽に鉄板焼肉が楽しめる

同店では、「鉄板焼肉定食」と「焼肉丼」の他、牛角で人気の「梅しそ冷麺」「石鍋豆富チゲ」など幅広いラインナップを提供しており、気軽にリーズナブルな価格で焼肉気分が楽しめる。

鉄板焼肉定食は、秘伝ダレで焼き上げたをお肉を熱々の鉄板皿で提供する。焼肉のタレ、キムチ、スープもセットのため、焼肉店さながらの体験を定食スタイルで満喫できる。「牛カルビ焼き定食」(1,045円)は、30日間熟成させた肉厚のカルビを使用しており、やわらかくてジューシーな肉の旨みが味わえる。「ねぎ塩豚カルビ・タン焼き定食」(968円)は、コリっと食感の豚タンにネギを合わせ、豚カルビも楽しめる定食。

「旨辛ホルモン・ハラミ丼」(1,078円)は、脂の美味しい大ぶりのホルモンと、肉の旨みを感じるハラミに旨辛ダレを絡めて焼き上げた焼肉丼。

「石鍋豆富チゲ定食」(1,078円)は、牛肉と魚介の旨味が凝縮したチゲに、ごはん、ナムルがセットになった定食。