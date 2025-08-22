牛角が8月18日〜29日、平日限定「年に一度の焼肉の日キャンペーン」を全国の店舗で開催している。

このキャンペーンでは、「黒毛和牛カルビ」「上タン塩」「ハラミ」「ホルモン」「桜ユッケ」をはじめとした全29品がなんと各1皿100円(税込110円)引きに(各1品1皿のみ割引適用)。全29品注文した場合は総額2,900円引きとなる。そんなお得なキャンペーン、全29品からどれを選ぶか迷ってしまう人のために特におすすめの商品を広報さんに聞いてみた。

上質なひと口をもっと身近に【黒毛和牛カルビ】

牛角では、「黒毛和牛の美味しさを気軽に感じていただきたい」という想いから、手ごろな価格で黒毛和牛を提供しているのだそう。1,000円未満で楽しめる「黒毛和牛カルビ」(通常価格968円)は、まろやかな脂でとろけるような口どけが特長。「さらに割引価格となるこの機会に、圧倒的コスパのとろける黒毛和牛カルビで贅沢気分をお楽しみください」とのこと。

サッと焼いてパクッと幸せ! 400円で味わう至福【ファミリーカルビ】

子どもでも食べやすい薄切りの牛カルビ「ファミリーカルビ」(通常価格550円)は、軽やかな食感と口いっぱいに広がる旨みが特長。サッと焼いて、焼きたてを口に運べば、香ばしい香りと柔らかな旨みがふわりと広がる。

ごはんと一緒に頬張るのも良し、カロリーが気になる人は、ごはんの代わりに「やみつきキャベツ」がおすすめ。美味しく罪悪感なく楽しめる。

新・牛角名物!?【ねぎ塩マンドゥ】

マンドゥとは韓国料理における餃子のこと。

牛角秘伝の塩だれに香り豊かなネギをたっぷり絡めた「ねぎ塩マンドゥ」は、皮はもちっと、中はジューシー。ビールやハイボールのお供にもぴったりの、焼肉の合間に楽しむ極上のおつまみ。

SNSで大人気の焼肉の〆!【蜜おさつバター】【牛角アイスバニラ】

「蜜おさつバター」に「牛角アイスバニラ」をのせれば、"ひんやり×ほくほく"甘じょっぱさがクセになる"神スイーツ"に変身!

サツマイモは、しっとりとした食感と優しい甘さが特長の「蜜おさつ」を使用。熱々のサツマイモにとろけるバター、ひんやりバニラアイスと黒蜜きな粉がとろけ合う……幸せすぎる禁断の組み合わせ。SNSでも話題の食べ方をぜひ試してみてほしい。

実施店舗は全国の牛角店舗(牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店を除く。キャンペーン専用ページのQRコードを着席時・会計時にスタッフへ提示する必要があり、割引前の飲食代金が3,300円(税込)以上で利用可能となる。