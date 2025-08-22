yeezyが運営する「金澤冷麺と極上生タンの店 炭火焼肉みさも」(石川県金沢市)は新メニュー「ユッケビビンバ」を発売した。

同メニューは、同店の名物「極上生タン」に続く看板メニューとして登場。鮮度抜群の「和牛ユッケ」に、瑞々しいサンチュ、濃厚な特製ソースと卵黄を添えて提供する。

そのほか、ごはんにイチボと厳選イクラをのせた「イチボとイクラの土鍋ご飯」、事前予約限定の「ランイチ串」、「ネギ塩昆布水冷麺」など、豊富なメニューを用意する。

イチボとイクラの土鍋ご飯