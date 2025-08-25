コアミックスは、『CAT'S EYE 新装版』を2025年9月20日の第1巻～第4巻発売を皮切りに4カ月連続で刊行する。初回限定特典として各巻にカラーイラストカードが用意され、第1巻には北条司描き下ろしのイラストカードを封入。さらに、第10巻には北条司最新読切である「スペース・エンジェル」が収録される。

コミックス『CAT'S EYE』が装い新たにコアミックスから発売。9月20日の第1～4巻発売を皮切りに全10巻を刊行。さらに、第10巻には『週刊少年ジャンプ』に掲載された読切を、北条司自らリメイクした「スペース・エンジェル」が単行本に初収録となる。

■『CAT'S EYE 新装版』(全10巻)

定価：各1,320円(10％税込)

判型：B6判

発行・発売：コアミックス

＜刊行予定＞

第1～4巻：9月20日(土)発売

第5巻・第6巻：10月20日(月)発売

第7巻・第8巻：11月20日(木)発売

第9巻・第10巻：12月19日(金)発売

＜あらすじ＞ 美術品を専門に狙う女怪盗・キャッツアイ。刑事・内海俊夫は、キャッツアイの正体を追うが、いつも逃げられてばかり…。しかし、俊夫の恋人で、喫茶店キャッツ・アイを営む・来生瞳と、泪・愛の三姉妹こそが、キャッツアイの正体だった……。キャッツアイと俊夫の対決は今日も続く！

●各巻初回封入特典付き！第1巻は北条司描き下ろし

初回限定特典として各巻にカラーイラストカードを封入。第1巻には、北条司描き下ろしのイラストカードが封入される。