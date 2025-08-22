マイクロマガジン社は、2025年8月28日(木)に、コミックライドivy『運命の恋人は期限付き 3巻』(漫画：紫藤むらさき／原作：小鳩子鈴)、『レンズ越し、たった一度の恋をする ～失踪令嬢とカメラマン～ 2巻』(漫画：颯壱幸／原作：小鳩子鈴)を発売する。

両作品ともに、原作小説は【コミックシーモア】みんなが選ぶ電子コミック大賞2025［ラノベ部門］を受賞した、メイプルノベルズ『運命の恋人は期限付き 夜空のひとつ星の巻』の著者の小鳩子鈴が担当している。

同時刊行を記念して、『運命の恋人は期限付き 3巻』、『レンズ越し、たった一度の恋をする ～失踪令嬢とカメラマン～ 2巻』8月刊行同時発売記念フェアが2つ開催される。

■『運命の恋人は期限付き 3』

漫画：紫藤むらさき／原作：小鳩子鈴

定価：792円(本体720円＋税10％)

発売日：2025年8月28日(木)

■『レンズ越し、たった一度の恋をする ～失踪令嬢とカメラマン～ 2』

漫画：颯壱幸／原作：小鳩子鈴

定価：792円(本体720円＋税10％)

発売日：2025年8月28日(木)

●フェア情報１：一部書店にて「両面イラストカード」プレゼント

対象店舗にて、対象書籍より1冊購入ごとに、恋する二人のおやすみ前…秘密のひとときを覗いた「両面イラストカード」(1種)が1枚プレゼントされる。

『レンズ越し、たった一度の恋をする～失踪令嬢とカメラマン～』は描き下ろしイラストを起用！イラストカードのサイズは54×86mmで、スマホケース背面にも入るサイズとなっている。

【フェア開催期間】

2025年8月26日(火)頃～

【対象作品】

・運命の恋人は期限付き (1)(2)(3)

・レンズ越し、たった一度の恋をする～失踪令嬢とカメラマン～ (1)(2)

●フェア情報2：応募者全員「オリジナルクリアファイル」プレゼントキャンペーン

8月28日に発売となる『運命の恋人は期限付き 3』『レンズ越し、たった一度の恋をする～失踪令嬢とカメラマン～ 2』の帯についている応募券を切り取り、必要事項を記入して、2枚1組で封筒に入れて応募すると、「オリジナルクリアファイル」がプレゼントされる。

詳細は、運命の恋人は期限付き 3』『レンズ越し、たった一度の恋をする～失踪令嬢とカメラマン～ 2』の帯折り返しにて。応募締め切りは2025年9月30日(当日消印有効)。