小説投稿サイト「野いちご」「Berry's Cafe」「ノベマ！」を運営するスターツ出版は「グラストCOMICS」の新刊を、2025年8月22日(金)より全国書店にて発売する。

■『転移したら奴隷の父になったけど、家族として愛でることにした～実は勇者と魔王と聖女だった子供たちの力がとんでもスキルで使えたので最強です～ 1巻』

作画／えむだ、原作／御峰。

定価770円(本体700円＋税10％)

【あらすじ】転移したら、魔王・勇者・聖女の父に!? 最強な子供たちとの親子無双大冒険、開幕！

孤独な人生の末、異世界に転移したアラタ。女神から授かったのは、正体不明の謎スキル【命の鎖】と、奴隷として扱われていた3人の子供たち。戸惑いながらも、アラタは彼らと「家族」として生きることを決意する。しかし子供たちは、「魔王」「勇者」「聖女」──世界を揺るがすほどの規格外の才能を秘めていた！さらに【命の鎖】は、絆を結んだ相手の力を使うことができるとんでもスキルで!? 不器用ながらも父として子供たちを守り抜こうと奮闘するアラタと、少しずつ深まる家族の絆。その絆が固く結ばれた時、アラタは真の力に目覚める──！最強の才能を持つ子供たちとの親子無双の冒険譚、ここに開幕！

■『山奥育ちの俺のゆるり異世界生活～もふもふと最強たちに可愛がられて、二度目の人生満喫中～ 2巻』

作画／日暮、原作／蛙田アメコ、キャラクター原案／ox

定価770円(本体700円＋税10％)

【あらすじ】【山奥育ちの最強幼児は、お手伝い屋の仕事でも八面六臂の大活躍!!】

街に来てから、お手伝い屋の仕事に精を出す最強幼児ユウキ。前回敗れた洋館の瘴気払いへ、サクラを加えた新チームでリベンジに挑む！今度は圧倒的な速さで浄化してみせると、そんなユウキの活躍に目を向けたミュゼオン教団から新たな依頼が!! 街はずれの村を狂暴な魔獣から守る事になるが…ユウキに新たな力が開花して!? 山奥育ちの最強幼児は日夜すくすく成長中!! どんな事件でもお任せあれ！

■『喪失魔法使いの最強賢者～裏切られた元勇者は、俺だけ使える最強魔法で暗躍する～ 1巻』

作画／近藤笑真、原作／どまどま

定価770円(本体700円＋税10％)

【あらすじ】全てに裏切られた勇者は、唯一無二の最強魔法で無双する！

国民から魔王討伐の期待を一身に受ける勇者・レクター。しかし“転移者”と名乗る男・ベイリフが現れ、圧倒的な強さを前に勇者の座を奪われてしまう。立場が一変したレクターは国民から“元勇者”と蔑まれた挙句、魔族の汚名を着せられ命を落としてしまった──「やり直してやる…俺のための人生を！」失意のまま人生を終えたと思いきや、10年後の世界に転生!? しかも魔法が衰退しており、かつて自分が使用していた魔法が最強の「喪失魔法」になっていた！この人類の衰退はどうやらベイリフが裏で手を引いているようで──元勇者は最強賢者となり、影の英雄として世界を救う！「小説家になろう」発、チートな存在になった元勇者が暗躍無双する成り上がりファンタジー！巻末におまけ漫画と原作者書き下ろし短編小説も収録。

■『喪失魔法使いの最強賢者～裏切られた元勇者は、俺だけ使える最強魔法で暗躍する～ 2巻』

作画／近藤笑真、原作／どまどま

定価770円(本体700円＋税10％)

【あらすじ】 魔族の陰謀に落ちこぼれで対抗!? 否、最強暗躍者のもとに英傑集う!!

自分を死に追いやったベイリフと魔王の討伐を目的に、秘密結社『月詠の黒影』で暗躍するレクター。国家機関のサクセンドリア帝国士官学校に情報があると掴み、最底辺であるEクラスに潜入する。しかし、担任教師のニラフは才能ある生徒の芽を潰す悪徳教師だった!? しかも、ニラフには魔族との繋がりも発覚して…？「どうやらこの学校、魔族による強大な陰謀が隠されているな」魔族に対抗する活路はEクラスにあり!? 影の英雄が落ちこぼれの学友を最強の軍団に育成、才能を見出された英傑達が立ち上がる!! 「小説家になろう」発、チートな元勇者が仲間と成り上がる暗躍ファンタジー第2巻！巻末におまけ漫画と原作者書き下ろし短編小説も収録。

■『Sランクパーティーを無能だと追放されたけど、【鑑定】と【治癒魔法】で成り上がり無双 7巻』

作画／ジアナズ、原作／昼行燈、キャラクター原案／riritto

定価803円(本体730円＋税10％)

【あらすじ】大切な仲間の笑顔を護り抜け！絆で挑む、総力戦──

治癒師が最後の光を放つ!! 囚われた仲間・フェルスを救うため、二手に分かれて動き出したニグリス達。カインとアリスは、救出部隊として遺跡に眠る古代兵器スパースと激突。一方、ニグリスは過去を悔い、闇に堕ちたかつての兄貴分・デバルと直接対決に。同じ悲劇から旅立ちながらも、孤独を選んだデバルと、仲間と出会えたニグリス。選んだ道も、信じた正義も異なる二人の、譲れない想いがぶつかり合うーー!? そして、分かれていた戦線はやがて一つとなり、世界の命運をかけた最後の総力戦へ！無能から最強へと至った道のり。治癒魔法で皆の願いを叶えてきた男の英雄譚──堂々完結!!