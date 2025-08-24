白泉社は、『LaLa』10月号を2025年8月22日(金)に発売した。HCS最新刊発売直前の「汐風と竜のすみか」が初表紙で登場。今号のふろくは、「名探偵ニャンコ先生のお忘れ防止立体ふせん『夏目友人帳』 by緑川ゆき」となっている。

ふろく「名探偵ニャンコ先生のお忘れ防止立体ふせん『夏目友人帳』 by緑川ゆき」では、ニャンコ先生が名探偵に。インテリジェンス溢れるふせんとなっている。

■幸せいっぱいの最終回!!「末永くよろしくお願いします」(池ジュン子)が巻頭カラーで登場

こどもと保護者から恋人に、恋は愛に！そしてついに迎える結婚式♪応援してくれたすべての人に愛と感謝を込めて！HC最終15巻は12月5日(金)発売予定。

最終回を記念し、紙版限定企画として、「ウェディングキャンバスボード」が30名にプレゼントされる。

■初表紙で登場の「汐風と竜のすみか」(縞あさと)の最新HCS2巻は9月5日(金)発売

この街の竜人は、傷だらけ。父を亡くし、竜人伝説のある街に越してきた瑞花。同居人の天辰をはじめ、様々な竜人に出会う瑞花は街の外の人間ゆえの真っすぐさで彼らの心をほどいていく。しかし天辰と絶交中の櫂理には依然嫌われているうえ、ひょんなことから天辰ともギクシャクしてしまい…？

『LaLa』10月号＆HCS2巻連動で「クリアファイル」の応募者全員プレゼントが実施されるので、こちらもチェックしておきたい。

■集中連載スタート！「九尾狐と獣の医師」(蓮水りく)がカラーつきで登場

旅をつづけながら花イタチ、鵺と次々と妖怪を治療していく瑠璃。しかしその裏には黒羽の姿があって……。待望のHC第1巻は9月5日(金)発売。

また、HCS第1巻が9月5日に発売される「推しがアシスタントに来た話」(原作：河口けい、作画：かりね。)、待望の初連載となる「人造吸血鬼ロアちゃんの社会適応記録」(萩中ろみ)がカラーつきで登場・