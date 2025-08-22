小説投稿サイト「Berry's Cafe」を運営するスターツ出版は、電子コミック「Berry's Fantasy(ベリーズファンタジー)」の紙コミック版となる「Berry's Fantasy COMICS(ベリーズファンタジーコミックス)」の新刊を2025年8月22日(金)より全国書店にて発売する。

■『冷酷な獣人王子に身代わりで嫁いだら、番として溺愛されました 1巻』

作画／星那しほり、原作／百門一新、キャラクター原案／白谷ゆう

定価770円(本体700円＋税10％)

【あらすじ】

「こんな気持ちは初めてなんだ――…」――冷酷王子から身代わり姫へのご寵愛!? 小国の王女付き侍女・ミリアは王女様が大好き！そんな大切な王女が隣の獣人大国から政略結婚を所望されるも、王子は最低最悪で有名な女遊び王子と噂…。ミリアは王女を守るため身代わり花嫁になることを決意する。幸いにも王子は花嫁に興味ゼロ！半年ひっそりとやり過ごし離縁に持っていこうと思っていたのに…なぜか王子が甘く迫ってきて―――!? 冷酷王子のまさかの溺愛は、身代わり花嫁には甘すぎる!? 政略結婚から始まるドタバタ身代わりファンタジー、ここに開幕！

■『冷酷な獣人王子に身代わりで嫁いだら、番として溺愛されました 2巻』

作画／星那しほり、原作／百門一新、キャラクター原案／白谷ゆう

定価770円(本体700円＋税10％)

【あらすじ】

「俺の番は君しかいない――…」――冷酷王子は身代わり姫にご執心!? 大好きな姫様の初恋を叶えるため、ミリアは離縁に向けて日々奮闘中！しかし素顔を見られたあの日から、なぜか大量のプレゼント攻撃に見舞われることに…!? 冷酷という噂はどこへやら、熱い気持ちを余すことなく伝えてきて…「そんなに迫られても、離縁への気持ちは変わりません！」そう思う一方で、あまりにも真剣なアンドレアの様子にミリアの気持ちは揺れ動き――…(元)冷酷王子の溺愛攻撃に身代わり花嫁はたじたじです…！アンドレアの愛とミリアの葛藤、想いが深まる第2巻！

■『婚約破棄は本望です！聖女の力が開花したので私は自由に暮らします～本物の聖女は義姉ではなく私でした～ 1巻』

作画／くせ つきこ、原作／もり

定価770円(本体700円＋税10％)

【あらすじ】

あらゆる精霊を扱うことができる証を持つリゼットは、“聖女の生まれ変わり”だと公爵家に養子として引き取られ、王太子と婚約することに。しかし、一向に何の力も使えないリゼットは、証を偽装し王太子を騙したとして、濡れ衣で地獄と呼ばれる地へ追放されてしまう。絶体絶命なリゼットの元に現れたのは、ずっと憧れていた“伝説の精霊王”――…!? 精霊王と共に城を出ることにしたリゼットだったが、どこからか苦しんでいる声が…。声のする方へ向かうと、そこには青い炎を纏った魔物に立ち向かう村人たちがいた。魔物と対峙したことをきっかけに聖女の力が開花したリゼットは、精霊と人間が共存できる世界を目指し奮闘!! 素敵な仲間たちと一緒に、リゼットの第二の人生スタートです！

■『黒騎士様のお気に召すまま～政略結婚のはずが溺愛されています～ 1巻』

作画／KISERU、原作／小春りん

定価730円(本体803円＋税10％)

【あらすじ】

隣国から国土を狙われ窮地に陥っていたノーザンブル王国の第一王女・ビアンカ。祖国を救うには大国と繋がりを作るしかない…そんな時、大国一の強国・セントリューズから政略結婚の申し出が！相手の第二王子・ルーカスとは幼い頃に面識があり、藁にもすがる思いでビアンカはこの結婚を受け入れる。しかし、成長した彼は屈強な騎士団長になっていた！かつての心優しい面影はなく、あまりの変化にビアンカが動揺していると――「他の男には指一本触れさせない」他国から冷酷無情と恐れられる騎士団長のはずが弱国の令嬢にだけ甘々で!? 政略結婚のはずが甘く蕩けるラブファンタジー、開幕！

■『鉄の女だと嫌われていたのに、冷徹公爵にループ前から溺愛されてたって本当ですか？ 3巻』

作画／赤羽チカ、原作／クレイン

定価803円(本体730円＋税10％)

【あらすじ】

レナートが魔力を失った理由、そしてループの謎は、全てヴィクトリアへのレナートの献身的な愛ゆえだった。失った時間を取り戻すかのように、二人は互いに想いを深めていくけれど、ループのことは話せないままで…。とうとう、二度目の人生が前の人生に追いつき、かつてヴィクトリアが命を落とした“あの夜”がやってくる。その時、一発の魔弾がまたも放たれて――…!? 不遇な鉄の女×優しく美麗な公爵の破滅回避ラブファンタジー。

■『竜王陛下のもふもふお世話係～転生した平凡女子に溺愛フラグが立ちました～ 3巻』

作画／仲倉千景・橘海里・ponzoo(構成)、原作／三沢ケイ、キャラクター原案／ももしき

定価792円(本体720円＋税10％)

【あらすじ】

アリスタ国に帰る手段を見つけたミレイナ。念願だったはずなのに…ジェラールの顔が浮かび、どこか寂しさが募っていく――…。お世話係としても魔獣の赤ちゃん達を置いていくことはできなくて、帰国を迷うミレイナだったけれど、そんな中、なぜかジェラールと２人で町へ出かけることになって…？「俺がミレイナに傍にいて欲しいんだ」さらにジェラールからの溺愛も加速していく…!? ミレイナが選んだ結末とは――？（13話[作画：仲倉千景]／14話～16話[作画：橘海里・構成：ponzoo]）

■『平凡な私の獣騎士団もふもふライフ 8巻』

作画／藍澤さつき、原作／百門一新、キャラクター原案／まち

定価770円(本体700円＋税10％)

【あらすじ】

“白獣の亡霊”が現れた――！ある村で相次いで起きた事件と、目撃された白獣の亡霊…。その亡霊と行動を共にする謎の少年の正体とは!? 事の真相を探るため、獣騎士団は調査に乗り出すことに。協力を申し出た領主の屋敷に泊まることになったジェドとリズ。二人はまたも同じ部屋で過ごすことに…！「団長様がかっこよすぎる…」うっかり心の声が漏れ出てしまったリズにジェドは…!?