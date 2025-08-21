JR西日本は21日、山陰本線の人丸～滝部間で復旧工事完了のめどが立ち、9月27日の始発列車から運転を再開すると発表した。これにより、山陰本線は全線運転再開となり、観光列車「○○のはなし」も同日から新下関～下関～東萩間での運転を再開する。

山陰本線の長門市～小串間は2023年6月30日からの大雨で被災し、運転見合わせとなったが、2024年6月22日に長門市～人丸間と滝部～小串間で列車の運転を再開している。

とくに被害の大きかった粟野川橋りょうを含む人丸～滝部間についても、復旧工事完了のめどが立ち、9月27日から運転再開できる見込みに。これに先立ち、9月5日から運転士の訓練や設備の機能確認などを目的に試運転列車を運転する予定としており、踏切を通行する際は進来する列車に注意し、線路内には絶対に立ち入らないでほしいとJR西日本。山陰本線の長門市～小串間で実施していたバス代行輸送は9月26日をもって終了する。

山陰本線の全線運転再開に合わせ、観光列車「○○のはなし」も9月27日から運転予定。新下関駅発着で下関駅で折り返し、山陰本線を走行して東萩駅へ、土日祝日を基本に1日1往復を設定している(2025年9月から2026年2月まで)。全席指定席で、乗車券とは別に座席指定券(大人530円・こども260円)が必要。JR西日本ネット予約サービス「e5489」、全国の「みどりの窓口」と「みどりの券売機プラス」で乗車日の1カ月前10時から販売する。「e5489」では、きっぷ発売日1週間前の5時30分から事前申込サービスを利用可能。9月27・28日乗車分は8月22日の9時頃から事前申込サービスを開始する。

「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」も山陰本線経由での運転を再開

なお、「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」も9月29日(始発駅基準)の「山陰コース(上り)」から山陰本線経由での運転を再開するとのこと。