女性グループオーディション「No No Girls」から誕生した新たなガールズグループ・HANAが25日、都内で行われた「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2025」受賞者発表セレモニーに出席した。

HANA

「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」は、グローバルビジネス誌『Forbes JAPAN』による「世界を変える30歳未満」30人を選出する企画。8回目となる今年は、80人以上のアドバイザーから候補者の推薦などの協力を得て、最終的に編集部にて30人を選出した。

「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2025」に選出されたHANAは、BMSGとちゃんみなが手掛けた女性グループオーディション「No No Girls」より誕生した、CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAからなる7人組ガールズグループ。

トロフィーを受け取ると、JISOOは「今日はこんなに素敵な賞をいただき本当にありがとうございます」と感謝。「自分に自信を持てなかった私たちが、今、HANAとしてたくさんの皆さんに勇気を届けられるようになったこと、こうやって『30 UNDER 30』に選ばれたこと、とても光栄に思っています。いつも支えてくださる皆さん、応援してくださる皆さんのおかげです」と述べ、「これからもありのままの私たちで一緒に皆さんと共に生きていけるように頑張ります」と抱負を語った。