ファミリーマートは8月19日、MIYOSHI RUG(ミヨシラグ)とコラボレーションした「BAUM RUG(バウムラグ)」(12,100円)の抽選販売受付をファミマオンラインで開始した。

MIYOSHI RUGは、徳島県三好市を拠点とするラグマットブランド。熟練した職人が手作業で製作するラグは、機械では出せない独特の風合いが特長で、「アートやファッションを通して伝統工芸を守る」というコンセプトのもと、ラグをアート作品のように楽しむことを提案している。

今回、ファミマオンライン限定でコラボ商品が登場。ファミマのコーポレートカラーをBAUM RUGで表現した。

同商品は日本製で、「タフティングガン」という手持ちミシンを使い、一点一点手作業で製作している。適切な糸量と間隔で打ち込みを行うことにより、ふかふかな踏み心地になるようこだわった。しっかりとした質感で厚みがあり、さまざまな場所で使いやすいラグとなっている。また、デザインを重視し、特に色の配置にこだわったほか、コーポレートカラーを表現するため、既製品の色糸ではなく特色で染色している。インテリアのアクセントになるようなラグに仕上げた。

抽選期間は8月19日～8月27日23:59まで。受け渡し日は12月19日～12月25日。予定数がなくなり次第販売終了となる。注文方法の詳細はファミマオンラインにて確認を。