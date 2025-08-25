8月も終わり、もう間もなく9月。ですが秋の気配は遠く、しばらくは猛暑への警戒が必要です。ひんやり爽やかなスイーツが恋しい日々も、まだ当分続きそうですね。

本記事では、ファミリーマートで8月26日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介。プリンをイメージしたパンケーキやシュークリーム、多層で味わえるぶどうパフェ、有名コーヒー店監修のワッフルコーンアイスなど、気になる品が多数ラインナップしています。

2025年8月・9月の新作5品まとめ(8月26日発売予定)

本記事ではファミリーマートで8月26日以降に販売されるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介します。

8月26日発売の新商品は、プリンをイメージしたパンケーキ、プリンのような味わいのシュークリーム、ボリューム満点のぶどうパフェ、おぱんちゅうさぎと日焼けおぱんちゅうさぎが入った食べマスモッチ、「サザコーヒー」が監修したワッフルコーンアイスなど、要注目な品々が多数ラインナップ。気になるスイーツがあるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「プリンみたいなパンケーキ2個入」(149円)

価格 : 149円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

プリンをイメージした2個入りのパンケーキ。黄色のパンケーキ生地にカスタードクリームとカラメルクリームをサンドしています。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いありません。

「プリン！？シュー」(149円)

価格 : 149円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

プリンのような味わいのシュークリーム。ホイップクリームを合わせたカスタードクリームと、とろっとしたほろ苦いカラメルソースを包んだ、2層仕立てです。

「ぶどうのパフェ」(348円)

価格 : 348円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ボリューム満点のぶどうの多層パフェ。ぶどうミルクプリン、角切ぶどうゼリー、ミルクムースなどの上にぶどうのホイップクリーム、ゼリーをトッピングしています。

「食べマスモッチ おぱんちゅうさぎ」(378円)

価格 : 378円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

おぱんちゅうさぎ(いちごミルク味あん)と日焼けおぱんちゅうさぎ(チョコレート味あん)が入った食べマスモッチ。表情は各4種です。ファミリーマート限定商品となります。

「ロッテ ワッフルコーン 将軍モカ」(348円)

価格 : 348円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

こだわりのコーヒーを提供する「サザコーヒー」が監修したワッフルコーンアイス。エチオピア産モカコーヒーを使用したこだわりのカフェモカ味に仕上がりました。サクサクのココアコーンと一緒に楽しむのがおすすめです。ファミリーマート限定・数量限定での発売となります。

まとめ

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

