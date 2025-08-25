フジテレビの動画配信サービス・FODで配信されるドラマ『マイ・ユース(My Youth)』(9月5日から国内独占で日韓同日配信)では、きょう25日から、韓国文化の発信地である東京・新大久保エリアを中心に大規模なストリートジャックを開始。29日には主演のソン・ジュンギとチョン・ウヒが、西武新宿PePe前広場に登壇するイベントが開催される。

(C)HighZium studio (C)BlitzwayEntertainment

29日のイベントは、事前申込不要で観覧無料。写真・動画の撮影も可能だ。

大規模ストリートジャックの概要は、以下の通り。

(1)大型屋外ボードのポスター掲出

JR新大久保駅前交差点周辺から大久保通り・イケメン通りにかけて、計６か所の大型屋外ボードにドラマポスターを掲出。ビジュアルは全６種。いずれも本編の印象的な場面を切り取ったデザインだ。

【掲出場所】

１．秋山ビル（東京都新宿区大久保１-15-15）

２．アーバンステージ大久保（東京都新宿区大久保１-15-10）

３．三軒屋ビル 南面（東京都新宿区百人町２-３-23）

４．三軒屋ビル 西面（東京都新宿区百人町２-３-23）

５．三軒屋ビル 東面（東京都新宿区百人町２-３-23）

６．フォーラム新大久保ビル（東京都新宿区百人町１-７-16）

【掲出期間】

2025年８月25日（月）～９月７日（日）

(2)商店街の街路灯ポスターフラッグ掲出

JR新大久保駅から明治通りまでの約600メートルに広がる新大久保商店街で、55本の街路灯に全４種のドラマポスターをフラッグとして掲出する。

【掲出期間】

2025年８月25日（月）～９月７日（日）

(3)シンクロビジョンでのスポット放映

大久保通り交差点に設置された２面のシンクロビジョンで、最新予告映像を放映する。

【掲出場所】

新大久保アンニョンビジョン（東京都新宿区百人町２-３-23）

新大久保駅前ビジョン（東京都新宿区百人町１-７-15）

【掲出期間】

2025年８月25日（月）～９月７日（日）

同映像は川崎駅内THE KAWASAKI VISIONでも放映予定。

【掲出場所】

川崎駅北口通路 THE KAWASAKI VISION

【掲出期間】

2025年９月１日（月）～９月15日（月）

(4)サンケイスポーツ 特別号外新聞の配布

【配布日】８月29日（金）ほか（予定）

【配布場所】

西武新宿PePe前広場／新宿ルミネ１前／新大久保駅・駅横交差点／渋谷マークシティ前／横浜駅西口ジョイナス付近

(5)新大久保「韓国横丁」コラボ＆『マイ・ユース』ビジュアル入り限定FODプレミアム無料クーポン配布

新大久保「韓国横丁」の飲食店10店舗では、『マイ・ユース』オリジナルTシャツを着用したスタッフが接客。また、『マイ・ユース』ビジュアル入り限定FODプレミアム無料クーポンを配布予定。

【対象店舗】

・新大久保「韓国横丁」 （東京都新宿区大久保２-19-１ セントラル大久保１F、２F）

チュンヒャンジョン／マポ豚足／COREANバル シャンパンマニア／チキン屋／漢江の奇跡／海鮮ポチャ ヨスバンバダ／ホンデポチャ／シンサドン ホランイ ホルモン／第一食堂／上海ポチャ

【対象期間】

Tシャツ着用期間：2025年８月25日（月）～９月24日（水）

FODプレミアム無料クーポン配布期間：2025年８月29日（金）～９月24日（水） ※なくなり次第終了