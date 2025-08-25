日本テレビ系大型特番『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』(30日18:30～)では、「氷川きよしと歌おう!『あなたのことを教えて』生合唱プロジェクト」が放送される。

「歌に救われ、支えられて、歌によって生かされた人生」と語る氷川きよしが、生きづらさを抱える人に寄り添い、国技館でともに歌を届ける同企画。多忙なスケジュールの中、応募してくれた人と時間が許す限り対話を続けている。

「あなたのことを教えて」というテーマのもと、実際に自宅に行くなどして、参加者の悩みや葛藤、そして今回の合唱企画によせる熱い想いを聞いた。

そして、参加者との初めての合唱の練習へ。リモートインタビューをした人と初めて対面し、感動する場面も。練習に集まった人たちは緊張する人、氷川に会える喜びを口にする人などさまざまだ。

参加者同士もこの日が初対面で、合唱に対して自信がないと不安がる人もいたが、初めて声を合わせて歌ってみると、練習1回目にして好感触。一人一人の想いが美しい歌声となり氷川も参加者も笑顔になった。国技館での本番に向け、熱気のこもった練習が続く。

VTRのナレーションは、木村多江が担当する。

氷川は、30日・31日ともに、国技館で生歌を披露。King ＆ Prince・高橋海人の企画「ボーダーレスLIVE」ではレディー・ガガの「Born This Way」、西田敏行さんの名曲「もしもピアノが弾けたなら」などを歌唱する。

さらに、きょう25日に放送される『ZIP!』『DayDay.』『ヒルナンデス!』『情報ライブ ミヤネ屋』『news every.』に生出演する。