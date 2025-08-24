JR西日本は、2025年10月14日にダイヤ修正を実施し、有料座席サービス「快速 うれしート」の設定線区と時間帯を拡大すると発表した。学研都市線(片町線)、JR東西線、JR宝塚線(福知山線)のロングシート車両にも有料座席(指定席)のエリアが設けられる。

「快速 うれしート」は、サービス対象列車の一部を有料エリアにするとともに、有料エリア内の座席を有料座席(指定席)とすることで、指定席券を持つ乗客のみ有料エリアを利用できる。サービス設定時、有料エリアに「のれん」を設置してわかりやすくする。

京阪神地区において、これまで大和路線、おおさか東線、琵琶湖線・JR京都線・JR神戸線(東海道・山陽本線)、嵯峨野線(山陰本線)、奈良線、JR宝塚線(福知山線)に導入されたが、いずれもクロスシート車両に有料エリアを設けて運行していた。ダイヤを修正する10月14日以降、新たに学研都市線、JR東西線、阪和線でサービスを開始し、JR宝塚線などで本数を拡大する予定。このうち学研都市線・JR東西線・JR宝塚線を直通する列車はロングシート車両で運行しており、「快速 うれしート」もロングシート車両でサービスを提供することとなった。

学研都市線・JR東西線・JR宝塚線を直通する列車の「快速 うれしート」は、平日朝に下り2本、平日夕夜間に上り5本を設定した。下り2本のうち、「H快速1号」は奈良駅始発(同駅5時50分発)とし、木津駅から学研都市線を走行して京橋駅6時59分着、JR東西線を走行して北新地駅7時8分着・尼崎駅7時22分着、JR宝塚線を走行して宝塚駅7時45分着・新三田駅8時2分着で運転。「H快速3号」は木津駅始発(同駅8時24分発)とし、京橋駅9時22分着・北新地駅9時30分着・尼崎駅9時43分着・宝塚駅10時3分着で運転する。

上り5本はいずれも木津駅まで運転。「H快速2・4号」は宝塚駅を平日16時台に発車(16時11分発・16時41分発)し、尼崎駅、北新地駅、京橋駅など16～17時台に発車する。「H快速6・8号」は新三田駅を平日19時台に発車(19時23分発・19時52分発)、「H快速10号」は宝塚駅を平日20時台に発車(20時41分発)し、尼崎駅、北新地駅、京橋駅など20～21時台に30分間隔で「H快速6・8・10号」が発車するダイヤとなる。

学研都市線・JR東西線・JR宝塚線の「快速 うれしート」に関して、有料エリアは最後部車両の乗務員室側に設けられるが、席数および座席配置は車両によって異なる。「ロングシート座席のため、着席時の向きは進行方向に対して横向きとなります」「サービス設定時は、有料エリア内の優先座席の設定はございません」とのこと。