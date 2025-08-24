アイドルグループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が出演する日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30～)が、23日に放送された。

世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ同番組。今回は、ネットカフェ業界でダントツという「快活CLUB」を深堀りする。

スマホやインターネットが普及し、衰退気味のネットカフェ業界。20年足らずで業界内では店舗数が4分の1にまで減少したという。そんな中「快活CLUB」は業界内で唯一店舗数を拡大。去年、渋谷にできた店舗は月間・約1万2千人が訪れ、今年9月には総店舗数が500店舗に到達する見込みとなっているほど、絶好調だ。

ただ、佐久間も日村も、まだ「快活CLUB」を利用したことがないという。特に佐久間は、大の漫画好きで自宅に山のような漫画を抱えているため、ネットカフェに足を運ぶきっかけがないのだそう。

縮小傾向が続くネットカフェ業界において、「快活CLUB」はなぜ好調を維持し、業界No.1の座を守り続けているのか。この疑問に「なんで? なんで? マジでなんで?」と日村の疑問符が止まらず、佐久間も「正直ここまで気になると思ってなかったくらい気になってる」と興味津々。2人の好奇心は一気に加速していく。

推しの魅力を教えてくれるキャラクター“おしつじさん”は、週5日で「快活CLUB」に通う、大食いタレントのアンジェラ佐藤たちが担当。「快活CLUB」が好きすぎて、バレンタインデーのときに店員にお菓子を配りに店を回ったこともあるというほど魅了されているそうだ。

今回は、人気の秘けつを探るため「快活CLUB大森駅前店」をアンジェラ佐藤が探索。すると店内奥にはビリヤード台が。「え? こういうのもあんの?」「ネットカフェだけじゃないんだ!」と、従来のネットカフェとは思えない、アミューズメント施設のような雰囲気に、佐久間も日村も目を丸くして驚いた。

圧倒的な人気を誇る「快活クラブ」、業界No.1になるために行った4つの取り組みがあるそうで、その秘けつが推しポイントとして紹介された。

推しポイント(1)【「プライバシーも安全な鍵付完全個室】

1つ目のポイントは、鍵付の完全個室を導入したこと。完全個室なのでリモート会議にもピッタリで、プライベートな空間が守られるため、女性も安心でき人気だという。

こちらの個室は3時間、ドリンクバー飲み放題・漫画読み放題で料金は1,680円(※料金は店舗や曜日により異なる)。「そんなに安いの?」「最高ですよね!」と2人は驚喜する。

推しポイント(2)【ドリンク飲み放題だけじゃない! 持ち込み・途中退出もOK】

2つ目のポイントは、ドリンクバー飲み放題やソフトクリーム食べ放題も魅力ではあるが、店内への飲食物持ち込みも可能にしたこと。出入りも自由で外でお酒を買って持ち込むといったこともOKだ。

「快活CLUB」では、スタッフが他社のカラオケボックスやレジャー施設に実際に足を運び、利用者目線で改善点を徹底的にリサーチ。その成果を自社のサービスに積極的に反映しているという。

「本当にいろんな施設のいいとこ取り」と熱弁するもうひとりの“おしつじさん”佐々木さんの言葉に、佐久間は「スーパーハイブリッドってことですね!」と興奮。日村も「(なんでも)許してくれるんだもん、やばいな」と、その自由度の高さに感心しきりだった。

推しポイント(3)【ネカフェの概念を覆す清潔な店舗作り】

3つ目のポイントは、広くてしっかりとした作りのシャワー室を完備していること。2時間に1回掃除しているため、常に清潔感が保たれており、女性客の利用も多いのだそう。

「快活CLUB」がここまで設備を充実させられる背景には、スーツで知られる「AOKI」の存在が関係している。実は「快活CLUB」はAOKIホールディングスのグループ会社が運営しており、そのためビジネスパーソン目線の配慮が行き届いているそうだ。その結果、完全個室やカラオケ、ダーツなどのレジャー設備を次々と導入し、進化を続けてきた。

推しポイント(4)【SNSで話題沸騰の快活飯】

今回は「快活CLUB」のブースをまるごとスタジオに用意し、2人が初体験。ファミレスレベルの豊富なメニューとクオリティーを実現した名物「快活飯」も次々と堪能する。特にSNSで話題の圧倒的人気メニュー「細切りポテト」に2人とも手が止まらないほど病みつきになり、「やばい! バカみたい!」と日村のテンションは最高潮に。

「賃貸で家賃出して住める」という佐久間に、「老後ここでいいよね」と日村も応えるほどご満悦。大満足の2人だった。

TVerでは、地上波未公開シーンを含む特別版が配信されている。

【編集部MEMO】

『サクサクヒムヒム』では特番時代から、「おぱんちゅうさぎ」「ストリートファイター6」「和山やま」「麻辣湯」「マネスキン」「パンどろぼう」「アオアシ」「ラーメン二郎」「サモエド」「平成女児ブーム」「シルバニアファミリー」「リロ＆スティッチ」「BE@RBRICK(ベアブリック)」「韓国コンビニ」「小田切ヒロ」「Naokiman」「マインクラフト」「隅田川花火大会」「味仙」「伊藤潤二」「刃牙(バキ)シリーズ」「HANA」を深堀りしている。

(C)日テレ