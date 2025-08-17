アイドルグループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が出演する日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30～)が、16日に放送された。

世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ同番組。今回は、話題沸騰中の7人組ガールズグループ「HANA」を深掘りした。

今年4月にデビューしたHANAは、オーディション番組『No No Girls』で選ばれた7人で構成。デビュー直後から、国内主要音楽番組だけでなく海外フェスにも数多く出演し、歌・ダンスなどにおけるクオリティーの高いパフォーマンスでファンたちを獲得している。

さらに、オリコン上半期セールス部門の新人ランキングで1位に輝き、デビュー曲の「ROSE」はビルボードジャパンで、史上初の女性グループデビュー曲が初登場で1位を獲得(配信リリースのみ)。芸能界にもファンは多く、いま最注目のアーティストだ。

テーマが発表されると、日村は「花は分かるよ、そういう世界の話?」「お花を紹介するわけじゃないよね?」と、何のことなのか見当もついていないといった様子。一方の佐久間は「全クオリティーがガチ高いモンスターグループですね」と、当然その存在について知っているようだ。

推しの魅力を教えてくれるキャラクター“おしつじさん”は、オーディションからハマりすぎて、最終審査ではMCも担当、さらにHANAの振り付けまで完コピするほどの大ファンだというお笑いトリオ・森三中の大島美幸。そして、親子でHANAが好きすぎるあまり、娘を連れてテレビ収録にも行ったことがあるというバドミントン元日本代表の潮田玲子の2人だ。

大島のHANA完コピ動画を見た日村は「これすげ～、いま変な感覚だな俺」「すげ～じゃなくて違うんだよ、俺本物知らないのに完コピから見てんのよ」と困惑する。

HANAを深掘りするうえで、はじめに知っておくべきなのがオーディション番組『No No Girls』について。HANAのプロデューサーは、先日自身最大規模のアリーナツアーを発表したラッパー/シンガーのちゃんみなだ。

ちゃんみなによる「全世界にいるNoと言われてきた人、または自分で自分にNoって言い続けている人、あなたの声と人生を聴かせてください!」というコンセプトから始まったオーディション番組『No No Girls』。年齢・身長・体重は一切関係なしの完全実力主義で、世界中から7,000通以上の応募が殺到した。

推しポイント(1)【自分に向けられたNoと戦い、夢をかなえたガールズグループ】

HANAの魅力のひとつは、オーディション番組でのドラマだ。“おしつじさん”の大島は「実は彼女たちにはつらい過去があります」「周りにNoと言われたり、自信がなくて自分に中指を立てちゃった子たちが、ちゃんみなさんの指導のもと約1年かけてオーディションを戦っていくんです」と解説。自身に「No」を突き付けてきた候補者たちが、今までのNoに立ち向かいながらも奮闘する姿が胸を打つのだという。

実際にオーディション番組で語られた候補者の過去やコンプレックスを知り、日村は「熱くなる感情スゴい分かるわ」と共感。佐久間も「正直いまのだけで僕けっこうすごい、僕うるってくる感じあります」と、HANAが誕生するまでのドラマに感動するのだった。

推しポイント(2)【デビュー前なのに全員が世界に通じる“実力の暴力”】

約1年間のオーディションの集大成として、Kアリーナ横浜で行われた最終審査も見どころ。佐久間は配信されていた最終審査の様子をすでに見ているらしく、「見て、え、ヤバってなりました」と言う。

“おしつじさん”の潮田は「2万人のお客さんを入れてのパフォーマンスで、最終のソロパフォーマンスは、ちゃんみなさんの楽曲で、演出も歌詞のアレンジも自由なんですけど、ちゃんみなさんの求める審査基準も前代未聞のハイレベルになってます」と、最終審査の難しさを語る。なんと課された審査基準は“私(ちゃんみな)を超せるかどうか”。

自身の過去の体験などを歌詞に込めた熱いパフォーマンスを披露する候補者たちの姿に、佐久間は「スゴい、アレンジ歌詞とかもいいんだ! そういうのもありで、やっぱ自分を歌ってるからこそ響くものがある」と、アーティストとしてのクオリティーに感嘆。

日村も「これまだデビューしてないんだよね? 彼女まだ」「もうすでに大ベテランのすごいパフォーマンスを見てるって感じ。信じられない、これがまだオーディション中だって」と、デビュー前にもかかわらず圧巻のパフォーマンスを披露する候補者たちに驚いていた。

推しポイント(3)【スタジオにHANAメンバー登場! それぞれの実力がスゴすぎる】

そして番組後半にはスタジオにHANAのメンバーが登場。CHIKA(チカ)、YURI(ユリ)、KOHARU(コハル)の3人を迎え、それぞれのメンバーの推しポイントを紹介していく。

まずCHIKAの魅力として、“おしつじさん”の大島は「まずはですね、CHIKAちゃんの魅力といえば、ずば抜けた歌唱力と声量」と紹介し、「ちゃんみなさんにも“他にとられなくてよかった“と絶賛されたそんな生歌をですね、ぜひサクヒムに聴いてもらいたいんですけど」と提案。

デビュー曲「ROSE」を歌うCHIKAに、日村は「びっくりした、きれいな声だよね」「かっこいいもん、迫力がスゴいもん」と絶賛。佐久間も「圧倒的にラスボス感すごいね、きた～って」と、その声量と迫力にテンションが上がっていた。

そしてYURIは、ちゃんみなにカリスマ性があると太鼓判を押されたメンバーで、クールビューティーな魅力を持つ。そんな一見クールなYURIだが、聴く者の頭に残る熱い歌詞を生み出す天才だという。YURIの感動エピソードに、日村も「なにこれ～もうこんな一瞬でも“わぁ～”ってなった」と鳥肌が立つほど心打たれた様子。

そしてKOHARUは実家がダンススクールで、ダンスの実力がピカイチのメンバー。歌やラップは未経験にもかかわらず、デビューを勝ち取ったKOHARUのボイトレ術をサクヒムが体験する。

メンバーの実力を間近で見たサクヒムは、HANAの魅力に引き込まれていた。

TVerでは、地上波未公開シーンを含む特別版が配信されている。

【編集部MEMO】

『サクサクヒムヒム』では特番時代から、「おぱんちゅうさぎ」「ストリートファイター6」「和山やま」「麻辣湯」「マネスキン」「パンどろぼう」「アオアシ」「ラーメン二郎」「サモエド」「平成女児ブーム」「シルバニアファミリー」「リロ＆スティッチ」「BE@RBRICK(ベアブリック)」「韓国コンビニ」「小田切ヒロ」「Naokiman」「マインクラフト」「隅田川花火大会」「味仙」「伊藤潤二」「刃牙(バキ)シリーズ」を深堀りしている。

(C)日テレ