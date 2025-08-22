あきんどスシローは、8月20日より、静岡発のアイドルグループ「fishbowl」(フィッシュボウル)とコラボをしたキャンペーンを実施中。

fishbowlの第六感でもすしが好きキャンペーン

『うまいすしを、腹一杯。うまいすしで、心も一杯。』という企業理念のもと、うまさに徹底的にこだわったおすしをご提供しているスシローでは、5つの約束を掲げており、その中の一つに「地域に喜ばれる店をつくります」という約束がある。

今回、静岡県の人々に喜んでほしいという想いから、静岡県のご当地アイドル「fishbowl」とコラボしたキャンペーンを実施する。

本キャンペーンでは、「fishbowl」の人気楽曲「六感」になぞらえて、メンバー5人が好きなすしネタとスシローの定番すしの人気No.1「厳選まぐろ赤身」を盛り合わせたコラボ商品、「fishbowlの第六“貫”セット」(980円)を販売。

メンバーが好きなネタとして大白桃子さんが選んだネタは「生サーモン」。一度も冷凍せずに店舗に納品しており、程よい脂のりともっちりとした食感を楽しめる。新間いずみさんが選んだネタは「たこ」。活〆で鮮度の良いたこを大きさに合わせてボイルする時間を変える工夫をしているため、たこの旨みと歯ごたえを楽しめる。佐佐木一心さんが選んだネタは「赤えび」。大きく、ぷりっとした食感と甘みを楽しめる。齋藤ザーラチャヒヨニさんが選んだネタは「大つぶ貝」。コリコリとした食感と磯の香りがたまらない。木村日音さんが選んだネタは「えんがわ」。コリコリとした食感と脂のりが特長で、大葉との相性も抜群。各メンバーが選んだすしネタに加え、「厳選まぐろ赤身」も楽しめる。

商品には、コラボ限定ステッカー(全10種)がランダムで付いてくる。ステッカーに同封の二次元コードから応募すると、抽選でシークレットミーティングが当たるキャンペーンも実施。

さらに、おすしと一緒にもっとキャンペーンを楽しんでもらうため、8月21日にスシロー藤枝店、25日スシロー御殿場店、27日にスシロー浜松入野店にて「fishbowl」のメンバーによる店舗来店イベントを実施する。コラボ商品に付いてくるコラボ限定ステッカーにメンバーからサインがもらえる。