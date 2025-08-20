23日に放送される日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』(毎週土曜22:00～)の出演アーティストが発表された。

メジャーデビュー25周年イヤーに突入したRIP SLYMEが5人そろって登場。トークでは、1年限定の再集結となった心境を語るほか、『THE MUSIC DAY』でRIP SLYMEと一夜限りのコラボパフォーマンスを披露した櫻井翔から“withクエスチョン”が出される。さらに、夏に聴きたいヒット曲「太陽とビキニ」と再集結第1弾シングル「どON」をテレビ初披露する。

4月から独立してソロ活動をスタートさせた亀梨和也が初登場。亀梨が語る独立して困ったことや、世間でささやかれる亀梨の都市伝説をひも解く。親交のある上田晋也が「抱かれてもいい」と語った粋な計らいとは。そして、自身がキャスターを務めるスポーツ&ニュース番組『Going! Sports＆News』のテーマソング「The truth」を日テレ初披露する。

昨年紅白歌合戦に10年連続10回目の出場を果たし、来年デビュー15年を迎える乃木坂46は、最新曲「Same numbers」を披露。

超ときめき宣伝部はTikTokで総再生回数15億回を突破し、Billboard JAPANの6つの項目でチャートインした「超最強」を日テレ初歌唱する。

