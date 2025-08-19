マイナビ出版は、刺繍作家・Chicchiの著書『刺繍で作る 海の生きもの』を9月12日に発売する。定価1,991円、B5判・フルカラー144ページ。なお楽天ブックスで購入すると、特典図案「空飛ぶカモメさん」をダウンロードできる。

可愛い海の生きものが詰まった刺繍の本！

『刺繍で作る 海の生きもの』は、刺繍作家・Chicchiが手掛けるラッコ、コツメカワウソ、ペンギン、イルカなど、可愛い海の生きものが詰まった刺繍本。全ページフルカラーで、すべての工程を写真付きで分かりやすく解説している。

基本のステッチから丁寧に説明しており、道具や基本用語、図案の見方も紹介するので、初心者でも安心の内容。小物やアクセサリーへのアレンジも載っていて、刺繍した動物の楽しい活用法も提案する。実物大図案を収録していたり、個人の商用利用OKなのも嬉しいポイントだ。

楽天ブックスで特典図案付き

9月11日11時59分までに楽天ブックスで購入すると、特典図案「空飛ぶカモメさん」をダウンロードできる。紙書籍・電子書籍ともに特典対象。詳細は楽天ブックスの同書籍のページを参照のこと。

本書の目次

作品紹介

Part .1 刺しゅうのきほん 道具紹介、刺しゅうの流れ、刺しゅうの基本用語、図案の見方 基本のステッチ：ストレートステッチ／ランニングステッチ／アウトラインステッチ／チェーンステッチ／バックステッチ／ブランケットステッチ／サテンステッチ／フライステッチ／ロング＆ショートステッチ／バスケットステッチ／スミルナステッチ／レイジーデイジーステッチ／フレンチノットステッチ／ジャーマンノットステッチ／バリオンステッチ

Part .2 刺しゅうを楽しむ 人気の海のいきもの:ラッコ／コツメカワウソ／ホッキョクグマ／アシカ／アザラシ／ホオジロザメ ／ジンベエザメ ペンギン：皇帝ペンギンヒナ／皇帝ペンギン／王様ペンギン／イワトビペンギン／アデリーペンギン イルカ、シャチ、クジラ：シロイルカ／バンドウイルカ／シャチ／シロナガスクジラ／ザトウクジラ 熱帯魚：カクレクマノミ／ナンヨウハギ／エンゼルフィッシュ／キンギョハナダイ イカ、タコ、エビ、カニ：イカ／タコ／メンダコ／エビ／カニ いろいろな海のいきもの：マンボウ／エイ／ハリセンボン／ウミガメ／クラゲ／ウミウシ／チンアナゴ＆ニシキアナゴ／ヤドカリ／サザエ／タツノオトシゴ／カモメ／ヒトデ／珊瑚／ワニ 作品の楽しみ方・アレンジ：アレンジの作り方／刺しゅうイヤリング／刺しゅうチャーム付きブレスレット／刺しゅうキーホルダー／ポケットティッシュケース／お守り袋 実物大図案



著者:Chicchi

動物や花などのモチーフをメインに、「物語が感じられるような世界観」を手刺繍で表現。可愛くて癒される作品を数多く生み出し、布小物やアクセサリーなども制作している。書籍、雑誌、ムック、キット販売、動画などで幅広く活動中。

著書は『季節を感じる 柴ししゅう』（日東書院本社）『季節と暮らしの動物刺繍』（日本ヴォーグ社）など多数。