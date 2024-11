カバーは、公式グッズブランド「hololive friends」の新シリーズ「hololive friends Meets」より、第一弾として、アニメ映画『怪盗グルー/ミニオンズ』シリーズの人気キャラクター「ミニオン」の衣装を纏ったホロライブ所属タレント「さくらみこ」「白上フブキ」「沙花叉クロヱ」を、2024年10月28日18:00より販売する。

本商品は高さ約220mmで、ポリエステル素材のぬいぐるみだ。ラインナップは、「ミニオン」の衣装を纏った「さくらみこ」「白上フブキ」「沙花叉クロヱ」の全3種。

hololive friends Meets さくらみこ/ミニオン

hololive friends Meets 白上フブキ/ミニオン

hololive friends Meets 沙花叉クロヱ/ミニオン

2024年10月28日18:00より、hololive production OFFICIAL SHOPにて販売する。価格は各4,180円。なお、本商品は「ホロライブプロダクションオフィシャルグッズ取り扱い店舗」でも販売の予定があり、品切れとなった場合は追加販売を行う可能性があるとのこと。

(c) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. (c) 2016 COVER Corp.