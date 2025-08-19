文藝春秋は、MBS「ドラマ特区」にてテレビドラマ化が決定しているコミック『死ぬまでバズってろ！！』(ふせでぃ)の第2巻を発売。発売に際して、著者・ふせでぃから寄せられたコメントが公開された。

●『死ぬまでバズってろ！！』最終巻、第2巻！ 動画配信中の偶然の事故でバズったタパ子は、底辺女子から這い上がれるか

飲食店アルバイトの主人公カナコは、小銭稼ぎでタパ子として動画配信を始める。ある日、配信している最中に、飲酒運転の車が事故を起こす現場を撮影。動画はSNS上で拡散され、一夜にして【圧倒的バズ】に。バズって、シャンパンが飲めるようになって、バズって、芸能人に会えるようになって、バズの金でタワマンに住めるようになって──。しかし、バズの代償は大きかった。路上で突然刺され、DV元夫に見つかり…。第2巻、どん底まで墜ちきった後、タパ子は再度這い上がれるのか！

◎著者：ふせでぃのコメント

MBSさんにドラマ化して頂けるとのことで大変嬉しいです！

ドラマ制作のスタッフの方々も大変よくして下さり信頼を置いております。

原作をより良くしてくださると思っております。

10月の公開がとても楽しみです！

原作コミックスは今回発売の2巻で完結です。

テレビドラマと併せて、たくさんの方に楽しんでいただけたらと思います。

何卒よろしくお願いします！！

■『死ぬまでバズってろ！！ ２』

著者：ふせでぃ

発売：2025年8月18日

ページ数：192ページ

判型：B6判 軽装 並製カバー装

定価：979円(税込)

テレビドラマは、2025年10月16日(木)深夜より MBS「ドラマ特区」枠にて放送予定。