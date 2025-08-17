KADOKAWAは、2025年8月16日(土)に『月刊コミックジーン 2025年9月号』を発売。表紙＆裏表紙は『平野と鍵浦』(漫画：春園ショウ)が飾っている。

表紙＆裏表紙は『平野と鍵浦』。夏の彩度に君を重ねて──。ふたりの“男子寮生活”(Boys Life)コミック。コミックス第6巻は2025年8月27日(水)発売予定となっている。

■特別付録

「大人気シリーズゆるキュンBL大集合♪」ということで、『佐々木と宮野』『平野と鍵浦』『ブラックシープ』『みなと商事コインランドリー』『君には届かない。』『佐原先生と土岐くん』証明写真風ステッカーとなっている。

●新連載＆巻頭カラー

■『葬送師と貴族探偵』

漫画：挟間津式／原作：水無月せん／キャラクター原案：双葉はづき

閉ざされた真実に、光を灯せ。年下傲慢貴族×お人よし葬送師が贈る身分差バディの中華復魂ミステリ！原作第1巻(角川ビーンズ文庫)が発売中。

●センターカラー

■『シャンティ』

漫画：須賀今日助／原作：佐野しなの／監修：wotaku／キャラクター原案：亞門弐形

焼ける憧憬をいさり火に、少年は闇を征く。累計1500万回再生突破!!人気ボカロ楽曲から生まれ堕ちた衝撃のダーティ・ファンタジー！コミックス第1巻＆原作小説(GA文庫)が発売中。

■『月見里家のメイド男子』

漫画：砂尾

今宵の月に酔い惑え。キュートなメイド服でスマートに少女を守り抜け！男メイド×マフィアのひとり娘のちょっぴり歪な共同生活コメディ。

●特別掲載＆センターカラー

■『いかすぜ！ピース』

漫画：叫野あぎゃ

死にたがりの不良坊主×あほ天使。死に様模索コメディBL。コミックスは2025年8月27日(水)発売予定。

■『月刊コミックジーン 2025年9月号』

発売：2025年8月16日(土)

定価：660円(本体600円＋税)

判型：B5変形判