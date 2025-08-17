KADOKAWAの電撃文庫より、作家・榛名丼の小説2作品『レプリカだって、恋をする。5 Side:Original』と『義妹5人いる』が2025年8月8日(金)に発売。2作品の発売を記念して、地元・静岡での広告が展開中となっている。

第29回電撃小説大賞《大賞》受賞作である『レプリカだって、恋をする。』は、静岡市用宗が舞台の青春物語で、TVアニメ化が決定している。そして、同著者の最新作『義妹5人いる』は、静岡市草薙が舞台として描かれるラブコメディ。

■『レプリカだって、恋をする。５ Side:Original』

著者：榛名丼／イラスト：raemz

発行：KADOKAWA(電撃文庫)

発売日：2025年8月8日(金)

定価：880円(本体800円＋税)

ナオのいない一年間。素直が過ごした春夏秋冬――。

「私、素直の中に戻るよ」

そうしてナオはいなくなり、私ひとりだけが残された。やりたくないことを〈レプリカ〉に押し付けて逃げてきた、〈オリジナル〉の私が。

ナオみたいに上手にやりたいのに、学校生活はうまくいかないことばかりで空回りしてしまう。

そんな中、アキと、真田と、佐藤と、りっちゃんと、そして吉井と関わっていくうちに、少しずつ変わっていく自分に気づいて――。

「私はもう、大丈夫」

素直がこの言葉に至るまでの日々を描く、第5巻。

■『義妹5人いる』

著者：榛名丼／イラスト：むにんしき

発行：KADOKAWA(電撃文庫)

発売日：2025年8月8日(金)

定価：792円(本体720円＋税)

ひとつ屋根の下、5人の義妹と紡ぐ青春グラフィティ！

高校二年生の宮永陸都はこの春、義妹ができた。それも……五人!?

しかし長女の地夏は大の男嫌いで、「私の妹たちに近づくな」と脅された！

心優しい次女の水緒とはこっそり距離を縮めていくも、ギャルの三女・火鈴には寝込みを襲われるし、四女・風香はお嬢様に見えて素のキャラとのギャップが凄いし、五女の空音は甘えん坊だし……。

突然始まった同居生活は、とにかく波乱でいっぱい！

そんな中、陸都は頑なに独りで妹たちを守ろうとする地夏の思いを知り――決意する。

「共同戦線を張ろう。お前と、俺による、妹たちを守る共同戦線だ」

ひとつ屋根の下で暮らしはじめた俺たちの青春ラブコメ、開幕！

●「榛名丼先生 新刊・新作発売記念フェア」開催中

『レプリカだって、恋をする。5 Side:Original』と『義妹5人いる』の発売を記念して、2作品のコラボSS(ショートストーリー)リーフレットがもらえるフェアが開催中。さらに、静岡エリア限定の特典として特製しおりをプレゼント。

【特典内容】

＜榛名丼書き下ろしコラボSSリーフレット＞

電撃文庫『レプリカだって、恋をする。』シリーズ1～5巻を1冊購入につき、書き下ろしコラボSSリーフレット『あなたの回し蹴り』を1枚プレゼント。

電撃文庫『義妹5人いる』を1冊購入につき、書き下ろしコラボSSリーフレット『あなたのドッペルゲンガー』を1枚プレゼント。

『あなたの回し蹴り』はナオとアキが『義妹5人いる』ヒロインの地夏と出会うストーリーで、『あなたのドッペルゲンガー』は『義妹5人いる』の主人公の陸都と地夏が素直に出会うストーリーとなっている。

＜静岡エリア限定しおり＞

電撃文庫『レプリカだって、恋をする。』シリーズ1～5巻を1冊購入につき1枚『レプリカだって、恋をする。』特製しおりを、電撃文庫『義妹5人いる』を1冊購入につき1枚『義妹5人いる』特製しおりをプレゼント。

●地元静岡で交通広告を展開中

■駅サイネージ広告

場所：静岡鉄道(新静岡駅・草薙駅・新清水駅)

期間：2025年8月4日～8月31日(7時～22時)

■駅ポスター広告

場所：静岡鉄道 草薙駅(下りホーム手摺り)

期間：2025年8月16日～8月22日