リブレは、pixivコミック掲載のWEB雑誌『クロフネ』にて、2025年8月16日より『ごしゅじん様しか勝たん！ライトBLアンソロジー ～ぼくたちケダモノご主人の恋見守り隊～』の連載を開始。2025年8月20日には同作のコミックスを発売する。

【あらすじ】

もふもふで可愛い動物視点でご主人様の恋を描写した青春BLアンソロジー！ポメ、たぬき、ねこ、ビーバー、竜、ポニー、ハムスター、ワオキツネザル……可愛い動物いっぱい！

■「ごしゅじん様しか勝たん！ライトBLアンソロジー ～ぼくたちケダモノご主人の恋見守り隊～」

cover illustration：カスカベアキラ

連載開始日：2025年8月16日(土)

連載媒体：pixivコミック クロフネ

8月16日(土) …… はなぶさ数字『ビバっと恋して【前編】』

8月16日(土) …… はなぶさ数字『ビバっと恋して【後編】』

8月16日(土) …… 山本まと『きみと恋する三角形【前編】』

8月17日(日) …… 山本まと『きみと恋する三角形【後編】』

8月17日(日) …… 嶋次郎『わんことオオカミくんのラブレター』

8月18日(月) …… 佐久本あゆ『BIG CAT LOVE【前編】』

8月19日(火) …… 佐久本あゆ『BIG CAT LOVE【後編】』

8月20日(水) …… くせ毛『岩熊くんは猫見知り【前編】』

8月21日(木) …… くせ毛『岩熊くんは猫見知り【後編】』

8月22日(金) …… 二本松志野『柴とおまわりさん【前編】』

※以降毎週木曜更新予定

＜コミックス情報＞

発売：2025年8月20日(水)

価格：891円(税込)

仕様：B6

【収録作品】

・はなぶさ数字『ビバっと恋して』

・山本まと『きみと恋する三角形』

・嶋次郎『わんことオオカミくんのラブレター』

・佐久本あゆ『BIG CAT LOVE』

・くせ毛『岩熊くんは猫見知り』

・二本松志野『柴とおまわりさん』

・一膳ほの『Zooっと推し！』

・山口すぐり『愛犬ベルは成仏できない！』

・ハマサキ『ワイのミッション』

・丹野ちくわぶ『トトのライバル』

・小説：伊達きよ、挿絵：桜坂まい『かわいいキミにピンクの花びら』

・JIN『TOBI'S TIME』

4. 佐久本あゆ『BIG CAT LOVE』

