白泉社が運営する総合エンタメマンガアプリ・マンガParkが今年で8周年を迎えるにあたり、人気作家描き下ろしサイン色紙のプレゼント企画や、X連動キャンペーンのほか、”ビジュ神8”と題し、ビジュが良すぎる眼福男子たちが大集合した無料話増量企画を実施する。

●無料話増量第3弾！「一度知ったら戻れない♡ 沼系ビジュ神8」

大注目の人気作品が無料話増量となる。

■「早瀬、先にイクッてよ～幼なじみとえっちな特訓～」花宮初

13チャプター無料！

大学2年のミツ(処女)の秘密…それは、エッチなことへの興味がけっこう強いこと！ ある日、初めて「大人のオモチャ」を手に入れて悶々としているところを、幼なじみの完璧王子・早瀬に見られてしまい人生終了…と思いきや、「これ使ってるところ見せてよ」！！？？

■「聖女様は逆ハーレム後宮を築かないといけないらしい」漫画：逢那/原作：久瀬川ノハ

15チャプター無料！

社畜生活を送っていた持井みこは、突然異世界転移して芸能人と見紛うほどの美形に襲われる。状況を理解できないみこだが、全員顔が整っているってレベルじゃない男たちに囲まれて、「いっぱい気持ち良くなってね 」と迫られて… 男たちが次々カラダを求めてくるのは、聖女様になってしまったことが原因のようで…。

■「蜜に悪酔い」輝

10チャプター無料！

【“接種” ――体液の摂取により魔力を得ること。】人間と魔族が共存する世界。人間と魔族のハーフとして生まれた「蜜の者」は魔族に魔力を与える存在のため、狙われることも多かった。魔力が人一倍強く相手を悪酔いさせてしまうフルゥはある日、自分の魔力で悪酔いしない魔物に出会って…？

■「天使さんは抗えない～ドSな同期の甘い命令～」黒兎ももか

9チャプター無料！

天使(あまつか)さんは会社の同期である真将(ましょう)と幼なじみである。人生で彼に一度も勝てたことがなく一矢報いたいと思っていたところ、自分が服従欲を持つ「Sub」であり、真将が支配欲を持つ「Dom」であることが判明して…？本能で求め合う、支配し支配されのオフィスラブ！

■「先生お仕置きの時間です」宮咲依澄

7チャプター無料！

大学で准教授をしている山本まい。才色兼備で生徒からの人気も高い彼女には秘密があった。それは虐められたい願望が強すぎること。学校で淫らな自撮りを撮影することで、密かに欲求を発散していた彼女だったが、その様子が優等生の宮崎くんに見つかってしまい！？

■「キュートときどきアグレッション」sunoma

4チャプター無料！

平凡なカフェ店員・光陽には秘密の趣味が。それは、ちょっぴりエッチな服装で配信をすること。誰にもバレないと思っていたのに、不愛想でムカつく後輩・蘇我に配信者だと知られてしまう！警戒する光陽だが、蘇我が“キュートアグレッション”に苦しんでいると知り、ある提案をして…！？

■「アディクションオーダー」和na

4チャプター無料！

ギャンブル中毒のイケメンホスト・茅利(かやと)が金を借りていた闇金業者は、なんとかつての同級生・牙玖(がく)だった！一文無しの茅利は、体で借金を返済することになり――!?

■「君だけの悪い子にして？」央﨑壱

4チャプター無料！

誰もが認める優等生である宮麗葵は、皆が恐れる不良の白金瑞希が女子とイチャイチャ(？)している場面に遭遇してしまう。しかも覗いていたことがバレて、白金から「代わりに相手してよ」と迫られてしまい！？強引だけどどこか優しい白金の命令に、恥ずかしいのになぜか抗えなくて──？

●マンガPark8周年記念サイン色紙プレゼント

人気作家18名描き下ろしサイン色紙が各1名にプレゼント！

【応募方法】

1. 300ボーナスコインを消費して、希望作品の「応募専用チャプター」を開く

2. 応募専用チャプターを開いて最終ページの「応募フォームに記入」ボタンをタップして、必要事項を入力

※応募後72時間経つと再応募可能。複数回応募すると当選確率UP

●「＃このシチュに弱いんです」推しシチュをポストしてコインGET

期間中「＃このシチュに弱いんです」と入れて「推しシチュ」についてポストすると、抽選で16名にボーナスコインがプレゼントされる。

【参加方法】

1. 公式アカウント(＠manga_park)をフォロー

2. 「＃このシチュに弱いんです」と入れて「推しシチュ」についてポストする

※投稿回数は無制限。わかりみが深いポストは当選確率UP

●100％還元！タイムセール開催！

1800コイン購入で1800ボーナスコインバックのチャンス。期間中、お得なタイムセールを開催。

●100％還元！コインバック開催

期間中、「ストア」で雑誌・コミックスを購入すると、1冊分のコインを1回限り100％コイン還元。

各キャンペーンの実施期間など各詳細はマンガParkアプリにて。