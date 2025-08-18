9月1日に生放送されるTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』(19:00～21:54)の第1弾出演アーティストと歌唱曲が18日、発表された。

SixTONESは、野田洋次郎(RADWIMPS)が書き下ろした“青春エールソング”としても話題の最新曲「Stargaze」をフルサイズで披露。力強い歌声を届ける。

Travis Japanは、メンバーの松田元太がプロデュースした「Rush」をフルサイズでパフォーマンス。ライブでも人気曲となっているセクシーな雰囲気を纏うパフォーマンスは必見だ。

BOYNEXTDOORは、日本2ndシングルから、初の日本オリジナルタイトル曲「Count To Love」をフルサイズテレビ初パフォーマンス。先行配信され話題になっているサビ部分のキャッチーな振り付けに注目だ。

緑黄色社会はCMソングとして書き下ろされたテレビ初披露の最新曲「つづく」をフルサイズライブで魅せる。

FRUITS ZIPPERは彼女たちらしい中毒性MAXの最新曲「ピポパポ」をフルサイズパフォーマンス。そしてCUTIE STREETも登場する。

さらに、8月の『CDTV』オリジナル月間ランキングも大発表。1位の栄冠に輝くのはどの曲なのか?

■出演アーティスト・楽曲一覧(※アーティスト名50音順)

CUTIE STREET

SixTONES「Stargaze」

Travis Japan「Rush」

FRUITS ZIPPER「ピポパポ」

BOYNEXTDOOR「Count To Love」

緑黄色社会「つづく」