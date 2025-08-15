I-neは9月1日、炭酸泡のエアゾールハミガキ「BUBLOS(バブロス)」(1,485円)を全国のロフトおよびロフトネットストア(一部店舗は除く)で順次発売する。

「みがき残し」対策にも、炭酸泡で新感覚オーラルケアを

近年、大人の歯列矯正が需要の高まりをみせている。厚生労働省の調査によると過去3年間で歯科矯正初診患者数は3.6倍に増加し、特に女性は4.8倍と顕著に増加している。増加数では10代が最も多く、次いで25～34歳の大人の増加率も高い傾向がみられる。背景にはオーラルの健康意識の高まり、美容目的、経済面での安定が考えられる。

一方で、同社が30～40代の男女912人を対象に行った意識調査では、「歯みがきをしてもブラッシングだけではみがき残しがありそうで不安」という内容に30～40代男女の約半数(46.1%)が共感する結果となった。毎日ちゃんと歯をみがいていても、現在のオーラルケアへの不安が大きいことがわかる。

BUBLOSは、炭酸泡が磨きにくい歯間や歯周ポケットまで行きわたり、虫歯や口臭、歯周病をすみずみまでトータルケア。また、みがき残しが気になる歯列矯正中のオーラルケアにも適した商品となっているという。

「バブロス 炭酸泡ハミガキ フレッシュミント/クールフレッシュミント」(各1,485円)

炭酸泡がすみずみまで行きわたる

同商品は、泡で出てくるエアゾールタイプのハミガキ。極小サイズの炭酸泡が、普段のブラッシングではみがきにくい歯間や歯周ポケットまで行きわたる。使用中も口腔内を中性に保ち、毎日のオーラルケアに使用できる。10,000ppmを超えるきめ細かい高濃度炭酸泡と、機能性オーラルケア成分のはたらきにより、ツルツルのみがきあがり。

殺菌・抗炎症に効果のある2つの有効成分を配合

殺菌・抗炎症に効果のある2つの有効成分を配合した医薬部外品処方。口臭ケアとしては、殺菌成分IPMP(イソプロピルメチルフェノールまたはシメン-5-オール)がバイオフィルムにアプローチし細菌を殺菌。

歯周病予防および口臭ケアとしては、抗炎症成分GK2(グリチルリチン酸2K)が歯ぐきの炎症を防ぎ、歯周病(歯肉炎・歯周炎・歯槽膿漏)や口臭を予防する。

2種のミントフレーバーでスッキリ爽快

2種のミントフレーバー(フレッシュミント/クールフレッシュミント)と、シュワッとした新感覚のみがき心地で、爽快感のあるみがきあがり。

使用時は少し顎を上げながら約1秒間プッシュし舌の上に泡を乗せる。その後泡を口内や歯間に広げて歯を磨き水でゆすぐ。1日1回の使用で約1か月分となる。

使用方法

発売スケジュールは、7月15日に矯正歯科にて先行販売を行い、同日よりAmazonおよび楽天市場でEC先行予約受付を開始した。8月1日からは公式オンラインストアおよび楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、Qoo10、auPAYマーケットなどのECモールで販売している。9月1日から順次、全国のロフトおよびロフトネットストア(一部店舗を除く)での販売が予定されている。