「まだパラパラやってんの?」

20年以上、パラパラを続けていると、こんなふうに言われたこともあった。それでも、パラパラを踊り続け、朝ドラ『おむすび』出演も果たした。現在は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」のライバーとしても活躍するパラパラダンサー・サキが語る、パラパラの魅力とは。(全3回の3回目)

サキ

ドライフラワーの生徒たちと一緒にライブ配信の世界へ

――現在は、ライバーとしても活躍されています。配信を始めたのは、どのようなきっかけだったんですか?

地元に一瞬帰ってた時にお花の講師をやってたんですよ。ドライフラワーがめっちゃ流行ってて。

――そんな経歴も!

流行りものが好きなんですよね。

――ギャルサーとパラパラもそうですもんね。

そうですそうです。もう本当に流行ってるものをやりたい。で、ドライフラワーがめっちゃ流行ってて、調べたら、秋田で講師をやってる人がいなさそうだったんで、今やったら一強になれると思って(笑)。その時に、インスタライブで、遠隔で教えたりもしてたんです。

――それはいつくらいですか?

2019年くらいかな。コロナ禍前だったんで。

――まだ、オンライン授業もそんなに行われてなさそうですよね。

友だちに「サキが変なこと始めた」って言われてました。「なんか急に、インターネットで顔出してずっとしゃべってる人になった」みたいな(笑)。

――その言い方だと怪しいです(笑)。

今となっては、ライブ配信して商品を売ったり、ECサイトにつなげたりするのも当たり前ですけど、その当時は珍しかったですし、しかも秋田には本当になかった。でも、その生徒さんたちも、そういう流行りモノが好きで、感度が高い人が多かったから、インスタライブでずっとやってたんですけど、当時のインスタライブって、1時間で配信が勝手に切れちゃう仕様で。

今みたいに投げ銭機能もなくて、マネタイズが一切できなかったんで、どうにかできないかなと思っていました。それで、いろんな配信媒体を調べてたら、たまたま、YouTubeで岸田直樹さんっていうライバーさんが出てる動画を見つけて、いいじゃんと。

――最初の頃の配信はどんな感じでしたか?

ドライフラワーの生徒さんがずっといてくれて、すごくありがたかったです。誰も知らない状態で始めると、リスナーさんが1人もいなくて、何も話せないっていう人も多いので。生徒さんたちがずっといてくれて、チームで使い方を覚えてみようよって感じでやってましたね。今、その頃の生徒さんはもう1人もいないんですけど。

――みんな、次の流行りモノを見つけて。

そう(笑)。私は自分に合ってるなと思ったんで、続けようと思って。今の配信はそうやってスタートしましたね。