MBS・TBS系バラエティ番組『プレバト!!』(毎週木曜19:00～)が、14日の放送で500回の節目を迎える。芸能人の隠れた才能を専門家が査定し、ランキング形式で発表する“カルチャースクールバラエティ”の同番組は、2012年10月にスタート。以来、俳句、水彩画、生け花など、様々な分野でその才能を世に紹介し、日本民間放送連盟賞・テレビ教養番組部門優秀賞、放送人グランプリ・企画賞、橋田賞など、高い評価を受けてきた。

今やTBS系のGP帯バラエティの最長寿番組となったが、この13年という年月で直面するテレビを取り巻く環境の変化や、その中で『プレバト!!』が果たす役割と使命感を、総合演出の水野雅之氏が語ってくれた――。

緩み、アバウトさ、遊びは出演者のもの

――500回、13年を経て、テレビ番組を巡る環境の変化はどのように感じていますか?

13年前に大切にしたものが今でも残っていることもあるし、時代の変化に追いつくのに必死なところもあります。当初、最下位を笑うのではなくて1位を称える番組にしようとしたのは、番組が続いた大きな要因だと思います。一方で現在は、競争や優劣に関して繊細な表現が求められるから、新企画として「才能査定」や「プレッシャーショー」をコンセプトにしたら、たぶん通らないと思います。

――「才能ナシ」なんて、よくよく考えるとド直球ですよね。

そうですね。“才能アリナシ”で番組を作れるのは13年の間に得られた信頼感のおかげだし、市民権が得られたことに感謝しています。どの長寿番組にも共通する課題ですけど、初期のコンセプトを貫きつつ時代に合わせていけたらと思います。「才能ナシ」って強い言葉ですよね。今の自分が企画書出すとして、この言葉を提案できるかなあ。うーん…できないな(笑)

――今の時代に正月から国道1号線を封鎖する『箱根駅伝』を立ち上げるのは不可能みたいな話です。

これは今の時代にも通用するかわかんない、だけど大切なことだと思っているんですけど、制作チームが企画を考える時に、最初から最後まで、演出的な緩みやアバウトさがあってはいけないと思っています。緩みやアバウトさ、遊びは出演者のものだと思っていて、制作チームは、出演者が輝けるようなフレームをきっちりと作る。

『プレバト!!』の場合は企画としてプレッシャーがかかるフレームを設定したら、あとは芸能人の皆さんの頑張りと個性で番組が大きくなったという実感があります。制作チームが「個性が大切! 1位も最下位もみんな素晴らしい」というアバウトなフレームを作っていたら、出演者も困っちゃいますよね。

“得がない”ワンカットは取り除く…編集がよりストイックに

――演出面で意識の変化はありますか?

映像のつなぎ方は大きく変わりました。『トリビアの泉』(フジテレビ)以来、結論を先に提示する構成は主流になっていましたけど、最近はさらにストイックなつなぎが必要とされています。制作側の“美学”や“気持ちよさ”として必要だと思っていても、視聴者にとっては“得がない”ワンカットなら取り除いて、見たい順番で構成していく意識というか。この感覚はYouTubeやTikTokの作り方に近いです。

いわゆる“煽り方”も変わったと思います。5～6年前のサイドテロップを見返すと、「東大美女」とか入ってて、ドキッとします。一方で、テロップのトンマナは基本的に変わってないです。例えば、コメントフォローのテロップの色は当初からMCは緑、査定されている人は青、先生は赤みたいに役割で分けていて、その上で時代にアジャストしています。男性＝青、女性＝ピンクみたいなテロップワークはもうアウトじゃないですか。そのあたりの意識はスタッフが徹底してくれているし、先日も「カワイイ」「優しい」といった、女性らしさと言われていた言葉も配慮してテロップの色をピンク以外の色で指示してくれていました。

――時代の変化を察知しながら、表現を合わせてきたんですね。

テレビは時代より早過ぎちゃうと、意識高く見えすぎてしまうから難しいところなのですが、『プレバト!!』はこうやって定着させてもらったので、表現も改めていく番組なのかなという使命感も少しあります。

「女優」を「俳優」と表記するかどうかは、何回も迷ったんですよ。女優という肩書きに誇りを持っている人もいるし、「朝ドラ俳優」と紹介しているのに女性が話してるっていう違和感を持つ視聴者もまだいるので。「俳優」と入れてみたり、「女優」に戻したり、何回も行き来して、最終的に全部「俳優」に決めるまで2～3年かかったと思います。もちろんこういうことって、事前に気づけるものと気付けないものがあって、視聴者の指摘でハッとすることもあるんですけど、試行錯誤しながらアップデートできたらいいなと思います。