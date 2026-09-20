なかなか来ないマスオを待ち続け――きょう20日のフジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30～)では、「すれ違いの待ち合わせ」など3本を放送する。

「すれ違いの待ち合わせ」

会社帰りのマスオと映画を見に行く約束をしたサザエは、上機嫌で支度をして、家を出る。しかしマスオは退社時間間際に、課長から仕事を頼まれてしまう。サザエは待ち合わせの公園で、なかなか来ないマスオを待ち続け、心配になって会社に電話しようと公衆電話を探しに行くと、すれ違いでマスオが公園に到着してしまう。

「大物の予感」

大物の魚を釣り上げる夢を見た波平は、正夢かもしれないと、釣りに行くことにする。張り切って釣り道具の準備をして、波平はタラオに「大きなタイを釣って来る」と宣言する。タラオは期待するが、他の家族は波平がいつも坊主なのを知ってるので、タラオをがっかりさせてしまうと心配する。

「カツオ、くじ運下降中」

テストで22点を取ってしまったカツオは、○×問題が全部間違っていて、くじ運が悪かったとなげく。くじ運を上げるため、家でトランプの数字合わせをしてみるがはずれてばかり。波平には勉強しなかった結果をくじ運のせいにするなと怒られる。翌日も、自分が食べた鯛（たい）焼きの尻尾だけアンコが入ってなかったりと、カツオの不運は続く。

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