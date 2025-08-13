＜応募〆: 2025/8/29＞【3名】“甘香ばしい”味わいが人気！「北海道コーン茶」シリーズが好調！「ポッカサッポロ 北海道コーン茶525ml 」1ケース(24本)をプレゼント！

「ポッカサッポロ 北海道コーン茶」プレゼント企画

香ばしくてほんのり甘い、カフェインゼロの「北海道コーン茶」が今、注目を集めています！

■“甘香ばしい”味わいが人気の秘密

「北海道コーン茶」は、北海道産の契約栽培とうもろこしを粒のまま丁寧に焙煎することで、素材本来の甘香ばしさを引き出した茶系飲料。2021年3月の発売以来、幅広い世代から支持を集め、2024年度の販売は前年比194%と大きく伸長しました。

クックパッドの食トレンド予測2024でも注目された「とうもろこし」の魅力を活かし、特に20～30代の方を中心に人気を集めています。カフェインゼロなので、食事中はもちろん、仕事中や就寝前など、さまざまなシーンで安心して楽しめるのも嬉しいポイントです。

■飲用シーン拡大！小型サイズや業務用展開も

2024年3月には275mlの小型ペットボトルが登場し、HOTでもCOLDでも楽しめる仕様に。これまでコーン茶を飲んだことがない方でも手軽に試せるようになり、飲用シーンが広がりました。

さらに、外食シーンでも「業務用北海道コーン茶」の展開が進み、飲食店での提供も増加中。日常のさまざまな場面で「北海道コーン茶」が選ばれるようになっています。

■マイナビニュース読者向けにも特別プレゼント企画を実施

今回、マイナビニュースの読者プレゼントとして「ポッカサッポロ 北海道コーン茶525ml 」1ケース(24本)を3名様にプレゼントいたします！

カフェインゼロで体にやさしく、香ばしい味わいが楽しめる「北海道コーン茶」。この機会にぜひご応募ください！

プレゼント内容

商品名 ポッカサッポロ 北海道コーン茶

人数 3名様 価格 オープン価格 商品詳細 容量 525ml PET

1ケース：24本 キャンペーン名 「2025マイナビニュース読者プレゼント8月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2025/8/29)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2025/8/29)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2025年8月29日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

ポッカサッポロお客様相談室 TEL：0120-885-547

(土日・祝日及び年末年始を除く)



プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社)