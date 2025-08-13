＜応募〆: 2025/8/29＞【3名】“さっぱりとした”味わいが人気！「カンタン酢＆カンタン酢トマト」セットをプレゼント！
「ミツカン カンタン酢＆カンタン酢トマト」プレゼント企画
さっぱり美味しく、夏にぴったりな「カンタン酢」シリーズが今、注目を集めています！
■“さっぱりとした”味わいが人気の秘密
「カンタン酢」は、これ1本で甘酢漬けや酢の物、お寿司、ピクルスなど、さまざまなお酢メニューが簡単に作れる調味酢。砂糖や塩を合わせる必要がなく、料理が苦手な方でも手軽に美味しく仕上がるのが魅力です。
「カンタン酢トマト」は、トマトの旨味と鶏だしをブレンドした洋食向け調味酢。ナポリタンやボロネーゼ、ハンバーグ、ミネストローネなど、幅広いメニューに使え、目分量でも味が決まりやすいのが特長です。
■夏にぴったりなレシピも公開中！
ミツカン公式HPの「おうちレシピ」では、幅広いレシピが数多く公開されています！ 特に「カンタン酢」で夏休みの今の時期におすすめなのが、「カラフル手まりと花手まり寿司」。 親子で簡単におうちで“すしパーティー”を楽しむことができるので、雨の日や猛暑でお子さんとのお出かけが難しい日にぴったりです！
また、「カンタン酢トマト」を使った「韓国冷麺風そうめん」は、ひんやり＆さっぱりで暑い日のおうちランチにおすすめ。 いつものそうめんに飽きたら、変わり種としてぜひ作ってみてください。
■マイナビニュース読者向けにも特別プレゼント企画を実施
今回、マイナビニュースの読者プレゼントとして「カンタン酢×1本＋カンタン酢トマト×1本」のセットを3名様にプレゼントいたします！ さっぱりとした味わいで、夏の食卓を彩る「カンタン酢」シリーズ。この機会にぜひご応募ください！
プレゼント内容
|商品名
|
ミツカン カンタン酢＆カンタン酢トマトセット
|人数
|3名様
|価格
|オープン価格
|商品詳細
|2本セット
「カンタン酢」内容量:500ml × 1本
「カンタン酢トマト」内容量:350ml × 1本
|キャンペーン名
|
「2025マイナビニュース読者プレゼント8月第1弾」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
応募資格
マイナビニュース・ウーマン会員
未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。
抽選対象
下記2点の条件を満たした方
①回答対象アンケートへの回答
応募期間中(～2025/8/29)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方
※アンケートは こちらから
|※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい
②提携アンケート参加の同意
会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。
※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です
※応募期間中(～2025/8/29)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください
応募締め切り
2025年8月29日(金) 23:59まで
商品に関するお問い合わせ
株式会社Mizkan お客様相談センター
0120‐261‐330
受付時間：平日9：00～16：00
（土日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く）
プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ
こちらのフォームよりお問い合わせください。
※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。
(提供：株式会社Mizkan)