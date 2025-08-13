嵐の松本潤が主演を務めるTBS系日曜劇場『19番目のカルテ』(毎週日曜21:00～)の第4話が8月10日に放送された(※以下、ネタバレあり)。

ドラマは、富士屋カツヒト氏による連載漫画『19番目のカルテ 徳重晃の問診』が原作の、医療における19番目の新領域である総合診療科を舞台にしたヒューマン医療エンターテインメント。松本演じる魚虎総合病院の総合診療医・徳重晃が、問診を通して病気を診るだけでなく、患者の心や生活背景などから最善を見つけ出し、生き方そのものにも手を差し伸べていく。

10日に第4話が放送。健康診断で糖尿病が発覚した安城耕太(浜野謙太)は、妻・早智(倉科カナ)に付き添われて内科に通院していた。早智は食事管理を徹底し、毎回病院にも付き添うなど夫をサポートしていたが、耕太の検査結果は一向に良くならない。しかも、耕太本人はどこかひと事のようで、治療に消極的。イライラが募る早智はついに、主治医の鹿山(清水尋也)の指導が悪いと病院にクレームを入れる。

面倒ごとが大嫌いな鹿山は、「こんなことで自分の評価を下げられたらたまらない」と、安城夫婦の診察を総合診療科に丸投げすることに決める。依頼を受けた徳重(松本潤)は「夫の耕太を鹿山が診て、妻の早智を滝野(小芝風花)が診る」と提案。だが、滝野はどこか総合診療医を見下している鹿山と反りが合わず、言い争いになってしまい……というストーリー。

その後、「患者さんに寄り添うとかできないです」という鹿山は、改めて徳重に安城の治療から外れたいと訴える。だが、徳重は「僕は、鹿山先生はいいお医者さんだと思ってるよ」と言い、鹿山に治療を続けるように促す。

夜、そんな鹿山に滝野が「私やっぱり諦めたくない。病気を治したい」と訴えていると、そこに徳重がやってくる。鹿山が自身の内面を整理するために書いていたメモを見つけた徳重は、「これいいね。これやってみようよ」と言い、安城夫婦の治療についても、夫婦と話し合う中で分かったことを紙に書き出して整理する方法を提案。そして徳重は、「患者さんと向き合うとき、一生懸命になればなるほど、視野が狭く、ミクロのレンズで物事を捉えがちになる。だから一歩引いて、マクロに。その人が病院に来るに至った背景を、広い視野でみることも必要。森を意識しながら、木を見る。大事だと思うよ」と鹿山と滝野にやさしくアドバイスする。徳重からヒントを与えられた2人は、次の診察で、安城夫婦それぞれと向き合いながら、気になったポイントをメモしていくのだった。

SNSでは、若手2人に対して温かく的確にサポートする徳重の姿を称賛する声が続出。「徳重先生、理想の上司すぎる」「的確なアドバイスしていて良い上司すぎる……」「徳重先生説明すごくわかりやすくていいな」「徳重先生の説明が分かりやすくて聞き入ってしまった」「全労働者の教育係になってほしい」などのコメントが並んでいた。

(C)TBSスパークル／TBS(撮影:加藤春日)