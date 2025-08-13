リクルートが運営するじゃらんニュースは8月6日、「科学館・博物館」に関するアンケート調査を発表した。調査は2025年6月12日～6月16日、47都道府県在住の小・中学生の子どもがいる20代～50代1,057名を対象にインターネットで行われた。

1位「国立科学博物館」(東京都)

子どもの学びになりそうだと思う1位は東京都「国立科学博物館」が獲得した。1877年に創立された同施設は、国立で唯一の総合科学博物館。恐竜から宇宙技術まで約2万5,000点の展示を通じて、自然と科学について学ぶことができる。現在開催中の特別展「氷河期展」では、現在よりもはるかに厳しい環境を生きていた人類や動物たちの姿を、生体復元模型や実物の頭骨、考古資料などを基にひもといていく。

2位「日本科学未来館」(東京都)

2位には東京都の「日本科学未来館」がランクインした。最先端技術や宇宙・生命の不思議を体験しながら楽しく学べる未来型ミュージアム。特別展「深宇宙展」では、月面探査車や火星衛星探査計画など、革新的な宇宙技術を間近で見ることができる。火星ツアー体験やブラックホールの謎に迫る展示もあり、宇宙の壮大さと人類の挑戦をリアルに感じることができる。

3位「大阪市立科学館」(大阪府)

大阪市立科学館は、「見て・ふれて・楽しむ」科学体験が魅力の施設。宇宙・エネルギー・物理・化学などを、実験や模型を通じて分かりやすく紹介している。プラネタリウムでは、臨場感ある星空と解説で、宇宙の謎を解き明かす。子ども向けの体験型展示やサイエンスショーも充実していて、遊びながら科学の原理を学べる場となっている。

4位「名古屋市科学館」(愛知県)

名古屋市科学館は、世界最大級のプラネタリウムを誇る科学体験施設。宇宙・生命・物理・化学など多彩な分野の展示があり、実験や体験を通して楽しく学ぶことができる。特に「放電ラボ」や「極寒ラボ」といった、五感で科学を感じられる展示が魅力的。子どもから大人まで、科学の不思議に触れながら探究心を育むことができる。

5位「日本銀行金融研究所 貨幣博物館」(東京都)

第5位「貨幣博物館」は、日本の貨幣の歴史と役割を学べる施設。古代から現代までの貨幣や紙幣の実物展示を通じて、お金の歴史や経済について勉強できる。お札の偽造防止技術など、普段見られない裏側も紹介している。夏休みには「お金タイムトラベルツアー」やクイズ付きワークシート、昔のお金のスタンプや1億円の重さ体験など子ども向けプログラムも充実し、無料で誰でも楽しめる。

6位「国土地理院 地図と測量の科学館」(茨城県)

地図と測量の科学館は、地図づくりの裏側や測量技術の進化を楽しく学べる施設。測量機器や空中写真、3D地形模型などを通じて地理情報の重要性を知ることができる。地図の歴史や災害対策への活用など社会とのつながりも学べ、体験型展示も盛りだくさん。期間限定の企画展や夏休みのイベントも開催予定で、地図に関する自由研究にもおすすめだという。

7位「つくばエキスポセンター」(茨城県)

つくばエキスポセンターは、科学技術を五感で楽しむ体験型施設。科学の不思議を学べる展示のほか、プラネタリウムでは大迫力の映像と美しい星空を観察できる。夏は企画展「エキスポ昆虫ランドへようこそ」や科学万博-つくば'85「40周年記念展示」ほか、プラネタリウムでは名探偵コナンや恐竜の番組を上映する。

8位「神奈川県立 生命の星・地球博物館」(神奈川県)

神奈川県立 生命の星・地球博物館は、地球と生命の壮大な歴史を体感できる自然史博物館。恐竜の化石や鉱物、動植物の標本など約1万点の展示で、進化の流れを分かりやすく紹介しており、自然と生命のつながりを学ぶことができる。夏休みには自由研究相談会や自然科学相談デーなど子ども向けイベントも開催している。

9位「サイエンスワールド」(岐阜県)

サイエンスワールド(岐阜県先端科学技術体験センター)は、全国でも珍しい体験特化型の科学館。自分の手で実験や工作を行いながら最新技術にも触れられ、まるで博士になったような気分で科学を体験できる。サイエンスショーやワークショップで科学の原理を楽しく学べ、夏はロボット展示や電子顕微鏡観察などイベントが豊富。入館無料で、親子で気軽に参加できる。

10位「群馬県立自然史博物館」(群馬県)

群馬県立自然史博物館は、地球と生命の進化の物語を実感できる自然史博物館。実物大の動く恐竜模型や発掘現場を再現したガラス床、豊富な標本や剥製など、迫力ある展示が魅力。夏は企画展「ながいながい骨の旅」や恐竜の歯のレプリカづくり、天体観望会など多彩なイベントが企画されている。触れて学べる体験型展示も多く、科学的な視点と探究心を刺激する。中学生以下は入館無料。