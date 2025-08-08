YELLの人気カプセルトイ「虚無シリーズ」から、このほど『虚無。猫 参』が登場。気だるそうな猫さんたちのフィギュアが、とにかく可愛いんです!

なんでしょう、この脱力感。なんのやる気も起きない、何も考えられない……、そんな思考状態に陥ってしまっているような姿がただただ愛らしい。机に飾りたくなっちゃいます。

シリーズ第3弾となる今回は、「ハチワレ猫」「黒猫」「クリーム猫」「三毛猫」「茶トラ猫」の5匹をラインアップ。表情といい体制といい、虚無すぎる猫さんたち。SNSで紹介されると、「欲しい!ー!!!!」「ハチワレ猫ちゃんのこのなんともいえない虚脱顔いいですね…!」「茶トラ猫かわちいな」「最高かよ」「可愛すぎるw」と、相変わらずの人気ぶり。1回200円なので、コンプするまで回したいですね。

さて、先日、歴代最高気温を更新した日本列島。暑さに疲れてやる気が出ない時は、頭の中を空っぽにして脱力することも必要かも⁉ 猫さんと一緒に虚無状態になって、リセットしてみるといいかもしれませんよ。

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部