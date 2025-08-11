2025年7月25日にオープンした大型テーマパーク「ジャングリア沖縄」には、4つのオフィシャルホテルズがある。そのうち最もパークから近いのが、オリオンビールが手掛ける「オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ(以下、オリオンホテル)」だ。「ジャングリア沖縄」へ行く上でどんな点が他のホテルよりも魅力なのか、実際にホテルに泊まってみたので紹介したい。

1) 「ジャングリア沖縄」まで直通バスで約30分と最も近い

「オリオンホテル」が位置するのは沖縄県北部、車で那覇空港から約100分の本部町(もとぶちょう)だ。本部町と隣接する今帰仁村(なきじんそん)に位置する「ジャングリア沖縄」は、直通バス「ジャングリア エクスプレス」(要予約、片道1人500円)で約30分と、オフィシャルホテルズの中で最も近い。

このほかにもホテルの近くには沖縄美ら海水族館(徒歩7分)をはじめ、エメラルドビーチ(徒歩2分)、備瀬のフクギ並木(徒歩3分)など、周辺に有名観光地がいくつもある。さらにモトブの自然を満喫できるマリンスポーツ、釣り、クルーズなどのマリンアクティビティにもアクセスしやすい立地が特徴だ。

2) 全室バルコニー付きオーシャン＆サンセットビュー

「オリオンホテル」の魅力の一つが、客室だ。一般的なビジネスホテルの客室は15平米程度、リゾートホテルの場合でもスタンダードタイプで広さ35平米～が多い。

しかし、「オリオンホテル」は全238室が50平米以上、しかも全室バルコニー付のオーシャンビューで、バスタブ付きだ。これはオフィシャルホテルズのスタンダードな客室の中でも、贅沢な造りと言える。

さらに客室やレストランは全て西向き。沖縄本島随一のサンセットが全室から拝める稀有なホテルとなっている。

3) ウェルカムビールが無料! オリオンビールを楽しむバーとショップも併設

「オリオンホテル」といえば、やはりビール。宿泊客はウェルカムドリンクとして、3階に位置する「THE ORION BEER BAR」で、オリオン ザ・ドラフト(もしくはソフトドリンク)が1杯無料で味わえる。

パーフェクトサーブされたビールを、目の前に広がる海と白砂ビーチを眺めながらいただけるのは、このホテルならではだろう。

そのほか、オリオン ザ・プレミアム、75BEERシリーズのほか、ペールエールやIPA、ヴァイツェンなど、オリオンビールが特別醸造するクラフトビール(770円～)もオーダー可能だ。

バーの隣にはオリオンビール公式ショップの「Orion Official Store モトブ」もある。オリオンビール Tシャツをはじめとした公式グッズや、ECサイト限定商品、沖縄ならではの商品などお土産にピッタリの品がそろう。

4) 3つのファミリーウェルカムなレストラン、1時間ビール飲み放題無料の裏技も

ホテル内には3つのレストランがある。１つがオールデイダイニングの「シリウス」。和・洋・中＆沖縄料理をブッフェスタイルで楽しめるオープンキッチンのレストランだ。

子どもが楽しみながら盛りつけられるホットドッグや、タコライスなど、キッズメニューも豊富。朝食・昼食・夕食と種類豊富な料理を、オーシャンビューの店内で頂ける。

2つ目が、バーベキューレストランの「カペラ」。海を見渡すテラス席や、快適な店内席に用意された無煙ロースターグリルで、バーベキューが楽しめる。

あぐー豚や沖縄県産牛、沖縄県産若鶏など、沖縄ならではの食材が目白押しだ。

3つ目が、うちなー居酒屋の「嘉例（カリー）」。地元の食材をふんだんに使った郷土料理・琉球料理と豊富な泡盛を味わえる。どのレストランもキッズメニューが用意されているなど、ファミリーウェルカムだ。

そしてビール好きに朗報を一つ。すべてのレストランでは17時入店の事前予約を取ると、18時までオリオン ザ・ドラフトが飲み放題になるという太っ腹なサービスがある。グラス片手にカリー(沖縄の言葉で乾杯)したい。

5) オーシャンビューのプールや天然温泉も完備で旅の疲れを癒せる

沖縄のホテル選びでは、リゾート設備の充実度も判断基準の一つになってくる。「オリオンホテル」もリゾートと名がつく通り、その充実度は折り紙付きだ。まずは、エメラルドビーチと伊江島の絶景が広がるアウトドアプール(3月下旬〜10月限定)。ジェットバスやキッズプールも備えており、目の前のエメラルドビーチへもシームレスに行き来ができる。

通年営業のインドアプールもあるほか、二つをつなぐかのようにプールサイドバーも併設。そしてクラブウイング宿泊者限定にはなるが、インフィニティプールも昨年新設された。

特筆すべきは、沖縄のリゾートホテルとしては珍しい、オーシャンビューの天然温泉「美ら海の湯」(クラブウイング宿泊者は無料、オーシャンウイング宿泊者大人1,650円、小学生750円、小学生以下無料)を備えていること。地下1,500メートル、約2億年以上前の地層から湧き出るジュラ紀温泉やサウナが、旅の疲れを癒してくれる。沖縄のリゾートホテルで、オーシャンビューの温泉まで楽しめるホテルはなかなかないだろう。

6) 「ジャングリア沖縄」公式のチケットが売り切れでもホテルで買える可能性アリ!

「ジャングリア沖縄」のオフィシャルホテルズである「オリオンホテル」では、「入場確約券」の購入権利と、宿泊がセットになった特別な宿泊プランを予約することができる。

さらに耳寄り情報を一つ。「ジャングリア沖縄」の公式サイトでも、事前に日時指定の入場券を購入することはできるが、繁忙期は予約が埋まっていることもある。その場合でも、オフィシャルホテルズの「オリオンホテル」では、入場確約券の購入権利が付いている宿泊プランを予約すれば、入場券が手に入る可能性もあるそうだ。

「ジャングリア沖縄」オフィシャルホテルズならではのメリットに加え、独自の魅力にあふれた「オリオンホテル」。沖縄北部の有名観光地を巡るにも便利な立地なので、旅の拠点として選んでみては？

※取材協力: オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ