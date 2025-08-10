お笑いコンビ「トム・ブラウン」のみちおが5日、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』にゲスト出演。自身の“怪力”のワケを明かした。

みちお「常に火事場の馬鹿力で生きてる」

芸人界でも屈指の“怪力”で知られるみちお。関根が、「ものすごい力があるじゃない? 制御するものが脳にないんだって?」と話を振ると、「そうなんです。“筋肉を制御するところが脳にない。リミッターがないです”って言われて」と告白。「普通は筋力とか骨とかを守るために、脳がブレーキをかけてるんだけど。最初から壊れてる」と語る関根に、みちおは、「常に火事場の馬鹿力で生きてる(笑)」と苦笑いで返した。

続けて、「背筋を測るときに、思いっきりやりすぎて。腰が耐えられなくてヘルニアになった」「グーッとやって、いける! いける! バキッ! って」というハプニングを打ち明けると、関根は、「普通の人は、その前に止まるのよ。だから、危ないよね」と心配そうな表情。みちおの背筋力は300kgだそうで、「すごいね!」と驚がくする関根に、相方の布川ひろきは、「チンパンジーと一緒です」と笑いながら説明していた。