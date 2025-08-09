日本映画専門チャンネルは、信越放送の秀作ドキュメンタリーを手がかりに、内田也哉子がそのゆかりの地を旅し、対話するシリーズ『戦後80年 内田也哉子ドキュメンタリーの旅「戦争と対話」』全6作を、8月11日から特集放送する(※11日の第1話は、スカパー!BS255で無料放送)。企画・プロデュースは、東海テレビで『人生フルーツ』『さよならテレビ』など話題のドキュメンタリー番組を手がけ、現在はフリーの阿武野勝彦氏だ。

戦後80年というタイミングでこの番組を制作した意義、SNSの発達による“旅”への影響、そしてローカル局の良質なドキュメンタリーを広めていくことへの意欲など、阿武野氏に話を聞いた――。

きっかけは樹木希林さんの七回忌

阿武野氏は10年前、樹木希林さんを旅人に、東海テレビ制作のドキュメンタリー番組ゆかりの地を訪ねる『戦後70年 樹木希林ドキュメンタリーの旅』をプロデュース。今回は、希林さんの役割を娘の内田也哉子が引き継ぐ形で制作された。

希林さんの一周忌に制作した番組『樹木希林の天国からコンニチワ』(2019年)で、内田とタッグを組んでいた阿武野氏。この時、内田は初めて戦没画学生の作品を集めた美術館「無言館」(長野・上田市)を訪れ、それが縁となって昨年6月に同館の共同館主に就任した。

その後昨年9月15日、希林さんの七回忌法要に阿武野氏が列席した際に、内田から無言館の共同館主を引き受けた胸の内と「戦争についての知識を補っていきたい」という気持ちを聞いた。そこで、「『ドキュメンタリーの旅』をしてませんか?」と提案。「阿武野さんがプロデューサーをするなら」と内田。「いきなりエンジンが掛かりました」(阿武野氏)と、今回のプロジェクトが動き出した。

そんな経緯で制作された、ドキュメンタリーの旅のスタートとなる第1話は、無言館の地元局である信越放送の『無言館・レクイエムから明日へ』を放送。ともに共同館主を務める窪島誠一郎氏と館内をめぐりながら、「本当は存在してはならない美術館なんです」というアンビバレンスな願いなどを聞き取っていく。

企画に表れた「様々な国の人を巻き込んでいく戦争」

ドキュメンタリーで数々のテレビ賞を受賞してきた信越放送。そのキーマンである手塚孝典ディレクターは、「25年にわたる満蒙開拓の証言記録とドキュメンタリー番組の制作」が評価され、先日「第51回放送文化基金賞」放送文化部門の個人賞を受賞した。

阿武野氏は「今のテレビ局で、現役のドキュメンタリー制作者を幾人か挙げなさいと言われたら、手塚さんは一番最初に名前が出てくる人です。じっくり粘り強く対象に迫っていくドキュメンタリストなので、この人と組めば間違いない」と、昨年12月に手塚氏に今回の企画の話をすると、「ものの3～4日で“ぜひ”と返事をしてくれました」という。

当初は戦後80年の日本を俯瞰するようなシリーズにしようと「家族」「経済」「街」といったテーマも含めて考えていたというが、「やっぱりここは戦争をまっすぐ扱ったほうがいい」と作品を選定。

その中には、満蒙開拓青少年義勇軍として満州へ送り出された少年たちを題材にした『少年たちは戦場へ送られた』、日本の植民地政策に翻ろうされた家族の軌跡をたどる『再会～平壌への遠い道～』、中国帰国者2世の母と息子の物語『遼太郎のひまわり～日中友好の明日へ～』と、日本以外の国や人が関わる作品が多い。

阿武野氏はそのことを意図していなかったといい、「戦争はいろいろな国の人を巻き込んでいくものだというのが、図らずもこの企画に表れたのかもしれないですね」と語った。