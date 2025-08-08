イルミネーション作品『ペット2』が9月5日、金曜ロードショーにて放送される。

『ペット』は、“飼い主がいない間、ペットは何をしているの?”という、飼い主にはなかなか見られない秘密の世界を描いたシリーズ。

2作目となる『ペット2』では、テリア系雑種犬マックスの飼い主・ケイティが結婚し、息子のリアムが誕生。マックスはリアムを我が子のように可愛がるあまり、いつも不安でいっぱいになってしまう。さらに、臆病で心配性のマックスは、家族旅行で訪れた田舎で、これまで経験したことのない世界に直面する。同じころ、マックスの仲間たちにも新たな事件が勃発。元気いっぱいのギジェットはマックスの大切なおもちゃを取り返すため、ネコになりきってネコ社会へ潜入。前作では悪党だったうさぎのスノーボールは、シーズー犬のデイジーに助けを求められ、スーパーヒーローとして悪徳サーカス団からトラの赤ちゃんを救出しようとするが……!? 3つの物語が同時進行で展開され、やがてひとつに繋がっていく。

日本語吹替えキャストは、マックスをバナナマンの設楽統、デュークを日村勇紀、スノーボールを中尾隆聖、ギジェットを沢城みゆき、デイジーを伊藤沙莉、ルースターを内藤剛志、セルゲイを宮野真守、ケイティを佐藤栞里が務める。

(c)2019 Universal City Studios Production LLLP. All Rights Reserved.