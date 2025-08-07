フジテレビの動画配信サービス・FODでは、『New Beginning Fes -公開収録-』を、21日PPV(ペイ・パー・ビュー)で生配信する。

『New Beginning Fes -公開収録-』

“挑戦”、“出会い”、“未来への一歩”をテーマに掲げ、今年5月31日～6月1日に初開催された『New Beginning Fes in GMOシブヤエンタメ祭』。イベント名に込められた“新たな船出”という意味の通り、次世代を担う注目のアーティストたちが集い、新しい発見と熱狂を生み出す新感覚の音楽フェスとして大きな話題を呼んだ。両日ともにチケットは即完売で、初開催ながら盛況のうちに幕を閉じた。

今回の『New Beginning Fes -公開収録-』には、5月31日公演で多彩なステージパフォーマンスで観客を魅了した、スターダストプロモーションのEBiDANに所属する6人組のメインボーカル＆ダンスグループ・Lienel、2023年に日本レコード大賞新人賞を受賞した、LDH JAPAN所属の6人組男性グループ・LIL LEAGUE、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』出身のメンバーを中心に結成された、吉本興業所属の8人組ボーイズグループ・OCTPATH、日本武道館での単独ライブを成功に収めた、DD所属の5人組ボーイズアイドルグループ・パンダドラゴン、4月から行われた初の単独全国ツアーで全国5都市5公演が全席完売を記録した、YK MUSIC ENTERTAINMENT所属の5人組ボーイズグループ・WILD BLUEの5組が出演する。

PPVのチケット価格は3,900円。16時配信開始予定で、アーカイブ配信はない。