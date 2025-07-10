俳優の吉沢亮と監督の浜崎慎治が8日、韓国で行われている、第29回 富川国際ファンタスティック映画祭の「Merry-Go-Round部門」 Q&Aセッションに登場した。
『ババンババンバンバンパイア』
公開表記: 大ヒット上映中
配給: 松竹
コピーライト: ©2025「ババンババンバンバンパイア」製作委員会
©奥嶋ひろまさ(秋田書店)2022
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