

競技かるたに青春をかける高校生たちの姿を熱く描いた、累計発行部数2900万部越えの大ヒット漫画『ちはやふる』。2016年、2018年に3部作として実写映画化され、そして映画『ちはやふる』から10年後の世界を描く日本テレビ系ドラマ『ちはやふる−めぐり−』が2025年7月9日より放送開始される。

そこで今回、同ドラマに出演する、上白石萌音、當真あみ、齋藤潤、山時聡真、嵐莉菜、高村佳偉人、坂元愛登にインタビューを実施。撮影の裏側エピソードや作品への想いなどを聞いた。

（オススメ動画）

🎬上白石萌音がMCを担当！キム・ゴウンらに韓国語で挨拶 『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』 舞台挨拶付きプレミア上映会

https://youtu.be/7YcMF6qpT18

🎬當真あみ、長編映画初主演！齋藤潤・杉野遥亮・中条あやみ ら豪華俳優陣が共演 『ストロベリームーン』特報

https://youtu.be/Y51NuWq9aEE

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