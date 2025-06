ファミリーマートは、ポケモンとのタイアップ企画として、「イーブイ」とその進化形のポケモンたちをイメージしたオリジナル商品を、6月24日より全国のファミリーマートにて販売する。

イーブイたちをイメージしたオリジナル商品

本キャンペーンでは、ポケモンの「イーブイ」とその進化形たちをイメージしたオリジナル商品が登場する。

チョコバナナフラッペ(イーブイ・ピカチュウ)/350円

シャワーズ・サンダース・ブースターの彩りサラダチキンサンド/430円

リーフィアのはっぱカッターロールケーキ(抹茶ミルククリーム)/178円

グレイシアのふぶき ラムネわらび餅/168円

ニンフィアのあまえるピーチゼリードリンク/268円

タオルinポーチ(エーフィ・ブラッキー)/各2,000円は、6月24日10時以降順次発売。数量限定となり、ファミマオンラインにて6月24日10時~7月14日の期間で抽選を受け付ける。

オリジナルグッズが当たる「ファミペイ」スタンプ企画

期間中「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個または2個たまる。ためたスタンプ数に応じて、『ポケポケ』のプレゼントコードがもらえたり、コンビニエンスウェアのセットが当たったりする。キャンペーン期間は6月24日~7月14日まで、応募期間は6月24日~7月18日まで。

【オリジナル商品コース】

スタンプ2個:スマートフォンアプリゲーム『ポケポケ』内でアイテムと交換できる「プレゼントコード」/パック砂時計12個、チャレンジ砂時計12個

スタンプ4個:[抽選で50名]エーフィ・ブラッキーがデザインされたオリジナルのコンビニエンスウェアアイテムセット

対象商品は「チョコバナナフラッペ」「シャワーズ・サンダース・ブースターの彩りサラダチキンサンド」「リーフィアのはっぱカッターロールケーキ(抹茶ミルククリーム)」「グレイシアのふぶき ラムネわらび餅」「ニンフィアのあまえるピーチゼリードリンク」。

【菓子コース】

期間中、対象商品を2品購入ごとに、イーブイたちのオリジナルアクリルキーホルダーがいずれか1個がもらえる(なくなり次第終了)。対象商品は、販促シールがついた商品。

(C) 2024 Pokemon. (C) 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

(C) 2024 DeNA Co., Ltd.