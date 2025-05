お笑いコンビ・空気階段が、劇場版アニメ『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』(6月27日公開)にゲスト声優として出演することが、わかった。

劇場版アニメ『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』

同作は『ルパン三世』約30年ぶりの2D劇場版アニメーション・完全新作。近年の『ルパン三世』新作アニメシリーズを数々手がけている鬼才・小池健氏が監督を務める。

栗田貫一、大塚明夫、浪川大輔、沢城みゆき、山寺宏一らおなじみのキャストが集結するほか、ルパン最大の敵・ムオム役で片岡愛之助、ミステリアスな少女・サリファ役で森川葵がゲスト出演することが決定している。

この度、空気階段の鈴木もぐら、水川かたまりの出演も決定。ルパン一味が足を踏み入れるバミューダ海域の“世界地図にない島”に住む、不気味な“ゴミ人間”役の声を担当する。クセの強いキャラクターによる破天荒なコントで人気を博す2人が、その抜群の表現力を遺憾なく発揮し、ルパンたちをかつてないほどの窮地に追い込む異形の存在を演じる。 あわせて、空気階段が収録を振り返るインタビュー映像も公開。ルパンと対峙する役どころのもぐらは「音響監督さんから、とにかく本気でルパンをぶっ飛ばしてほしいと言われました!」と熱く語る。一方、かたまりは「音響監督さんといろいろ会話する中で、自分の知らない自分の声を発見できた」と新たな可能性を感じたと言い、「今後、講演会などに呼ばれた際は、もう一度監督をお呼びしてご指導いただきたい」と話した。

さらに、もしルパンチームに加わった際にどんな特技を披露するかという質問には、「おならの物真似。これで銭形を撒きます」と即座に返答したもぐら。かたまりも負けじと「人の血液型が当てられること。ルパン一行が暇な時間はこのネタでチームを盛り上げます」と、お笑い芸人の本領発揮とばかりに奇想天外な返答を繰り出していた。

コメントは以下の通り。

鈴木もぐら

まさか、自分がルパン三世に参加できる人生になるとは、微塵にも想像しておりませんでした。人工股関節になって人生の流れが変わりました! 劇場でお会いしましょう!

水川かたまり

LUPIN THE IIIRD THE MOVIEという大役、 MIZUKAWA THE IIIRDとして目一杯鼻腔を広げて声入れさせていただきました。盗ませてください。盗ませてください。盗ませてください。

原作:モンキー・パンチ (C)TMS