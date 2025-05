青春と初恋のときめきを手話で紡ぐ韓国映画『君の声を聴かせて』が、9月26日より日本公開されることが決定し、公開に先がけて特報映像が公開された。

『Hear Me : Our Summer』の邦題『君の声を聴かせて』

2009年に公開され、台湾で大ヒットを記録した映画『聴説』を韓国でリメイクした『Hear Me : Our Summer』が、邦題『君の声を聴かせて』として日本公開される。誰もが経験する恋のときめきと、人生の葛藤を、手話のコミュニケーションを通じて描いた感動作だ。

このたび公開された特報映像では、「君の声を聴きたくて、僕は君を追いかけた。」というナレーションとともに、プールサイドを歩くヨルム(ノ・ユンソ)から目が離せないヨンジュン(ホン・ギョン)。2人のささやかな時間の積み重ねが、言葉を超えた“心の対話”として繊細につづられていく。

主演を務めるホン・ギョンは『弱いヒーロー Class1』や『D.P.』で注目を集めた若手演技派。ヒロインのノ・ユンソは、本作で第61回百想芸術大賞・映画部門新人演技賞を受賞し、手話でスピーチを行った姿も話題となった。さらに、ヨルムの妹役で元IZ*ONEのキム・ミンジュが商業映画デビューを果たしている。

また、同作は期間中いつでも1,100円(高校生以下は900円)で鑑賞できるPontaパス会員限定サービス「au推しトク映画」の対象作品に。Pontaパス会員(同伴者1名まで)を対象に全国のTOHOシネマズほかで実施し、期間中であれば、何度でも一般・大学生1,100円、高校生以下は900円で鑑賞することができる

(C)2024 KC Ventures Co.,Ltd & PLUS M ENTERTAINMENT & MOVIEROCK Inc., All Rights Reserved